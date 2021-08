Falta menos de um mês para o arranque oficial da campanha autárquica e, em Lisboa, a esquerda já passa os dias agarrada à calculadora. Na capital, Fernando Medina tem dois potenciais parceiros bem atentos a cada sondagem: tanto Bloco de Esquerda como PCP lutam agora para ultrapassar o vizinho do lado e ganhar mais votos — ou seja, mais influência — nas autárquicas de 26 de setembro. Objetivo final? Chegar a acordo com o PS e poder pôr em prática, num pelouro da maior câmara do país, a preponderância eleitoral conquistada. Esse objetivo fica, desde já, claro.

Com ambos os partidos disponíveis, e embora no PS ainda se sonhe com uma maioria absoluta, Fernando Medina mantém-se atento e regista as declarações e sinais que cada um vai deixando no ar. Com particular atenção ao PCP, que deixa bem claras as suas intenções — quer voltar ao executivo local 20 anos depois de ter deixado de ser parceiro do PS em Lisboa, mas sem ser uma “muleta”, imagem que cola ao Bloco. Os bloquistas devolvem o ‘mimo’: o PCP pode contar com uma eventual preferência de Medina, mas o BE acredita que terá mais votos e ultrapassará definitivamente o partido do lado.

Contas feitas, o cocktail de variáveis é grande: quererá João Ferreira ter a parceria com Medina no currículo caso no futuro, como tantas vezes se projeta, venha a liderar o PCP? Irão os resultados nacionais dos comunistas ditar decisões sobre acordos em Lisboa? Conseguirá o BE ultrapassar o fantasma Ricardo Robles e voltar a influenciar a governação da capital? Por entre as incógnitas, uma coisa é certa: os partidos fazem contas e não escondem a vontade de se sentarem à mesa com Medina (sem maioria), levando debaixo do braço uma soma de votos generosa que lhes permita negociar e impor condições.

PS regista abertura dos comunistas

No PS as contas à esquerda fizeram-se logo ao mais alto nível antes ainda de haver candidatos autárquicos nos vários municípios, tal como já escreveu o Observador em maio passado. Nessa altura, avaliou-se com cada um dos partidos de esquerda se havia vontade de avançar coligados em algum município e em Lisboa não foi diferente. Essa conversa foi tida tanto com o PCP, com quem há um histórico na capital que começou com o acordo de Sampaio em 1989, como com o Bloco de Esquerda, que vive um acordo com Fernando Medina desde 2017.

Ambos os partidos entenderam não haver vantagem em acordos pré-eleitorais com o PS, por isso seguiu cada um por si, o que não implica que não existam condições para acordos depois das eleições.

No caso comunista, os socialistas já não alimentavam grandes esperanças sobre a possibilidade de um entendimento na capital, até porque é na Área Metropolitana de Lisboa que o PCP concentra os maiores confrontos com o PS, caso de Almada ou o Barreiro, por exemplo. Era difícil, para comunistas, manter um discurso alinhado com socialistas num dos municípios e um outro discurso adverso logo ali ao lado, noutros pontos da mesma região. Já com o Bloco, tudo era possível, mas o partido liderado por Catarina Martins não viu interesse nisso e avançou com Beatriz Gomes Dias como candidata própria.