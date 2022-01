BE. Os equilíbrios internos, a geração geringonça e as saídas de peso

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

[Este artigo faz parte da série de nove trabalhos “Os candidatos vistos à lupa” que o Observador irá publicar até ao dia das eleições]

Um mix de equilíbrios internos, representação de causas, apresentação de caras novas – e saídas necessárias para ajudar a enraizar o partido no terreno, fora dos holofotes do Parlamento e dos jornais. É esta a receita que o Bloco usa em 2022, vinte e três anos depois da fundação – e uns quantos depois da diluição das correntes originais do partido – para construir as listas e escolher os nomes que têm mais hipóteses de chegar ao Parlamento.

Quando o Bloco foi fundado, com base nos três partidos que os fundadores representavam (UDP, PSR e Política XXI) a organização era diferente e se há resposta que se ouça no partido é que este é um tempo pós-correntes, ou não fosse a própria Catarina Martins uma líder que se filiou originalmente no Bloco, já sem associação a qualquer um dos partidos de base.

Mas essa divisão, mesmo que menos evidente, ainda existe: grande parte dos nomes mais conhecidos associados à UDP de Luís Fazenda encontram-se agora na tendência Esquerda Alternativa, com grande peso no grupo parlamentar (Pedro Filipe Soares, Joana Mortágua, Isabel Pires, Moisés Ferreira ou a semi-estreante Leonor Rosas são exemplos). Do lado do grupo da Rede Anticapitalista, associada sobretudo a Jorge Costa (que está de saída e dedicado aos deveres da “construção partidária) juntam-se mais alguns nomes, de Bruno Maia a Ricardo Vicente.

Fora deste equilíbrio fica, no entanto, a tendência que representa a maior parte da oposição interna no Bloco: a Convergência. Numa lista que traz poucas novidades entre os nomes considerados elegíveis face a 2019, não há qualquer espaço para os opositores da linha da direção atual. É, aliás, daí que surge a maior polémica do processo das listas, centrada nas escolhas de Santarém, onde a Mesa Nacional preferiu, tanto em 2019 como agora, impor o nome de Fabíola Cardoso a Ana Sofia Ligeiro, votada pela distrital e associada à Convergência. Sem Ligeiro, a participação dos opositores de Catarina Martins nas listas, que já vinha sendo apagada, fica reduzida a zero.

Entre as poucas novidades que a lista traz, há um sinal de renovação – a promoção de Leonor Rosas, jovem deputada municipal, a lugar elegível em Lisboa – e dois destaques dados a nomes a que valerá a pena dar atenção no futuro: os de Bruno Maia, número três por Lisboa, e o já bem conhecido José Gusmão, cabeça de lista por Faro.

As (poucas) novidades de uma lista de continuidade

Com apenas 21 anos, Leonor Rosas habilita-se a tornar-se uma das deputadas mais jovens do Parlamento e a mais jovem da bancada do Bloco. Não é uma novidade absoluta, já que em 2019 tinha sido candidata por Lisboa, mas num longínquo 14º lugar; desta vez passa diretamente ao quinto. A ascensão meteórica não acontece apenas nas listas de deputados: no último ano, a filha do fundador Fernando Rosas passou a fazer parte da Mesa Nacional do partido, da Comissão Política – um dos órgãos mais restritos de decisão – e foi ainda eleita deputada municipal em Lisboa.

A tirar mestrado em Antropologia e dedicada ao tema do colonialismo e memória histórica – uma das bandeiras em que o Bloco tem apostado – tem uma vantagem relevante para o partido: o envolvimento na organização dos Jovens do Bloco. Os bloquistas querem continuar a apresentar caras novas, manter a ligação ao braço jovem do partido e a esse eleitorado, e é também assim que justificam a subida de Rosas nas listas.