Findo o momento de catarse o dilema é outro: o que vai o BE fazer com o PS? No processo de mexicanização do país pelo PS,o BE assume-se como o item “mais picante” dos menus dos restaurantes mexicanos. Com o BE, o governo PS seria “mais”: “haveria mais SNS”; “haveria mais política de esquerda”… Ora, um partido cujo eixo ideológico é a relação que mantém com outro não é bem um partido, mas mais um grupo de sensibilidades com faro para a gestão de oportunidades: há quem ganhe a vida a costumizar móveis IKEA, o BE apostou nessa área só que na política. Costumiza o PS à esquerda. A ideia é boa, mas tem riscos: o que pode acontecer ao BE se a linha no PS que lhe é mais próxima ascender à liderança?

Esta é uma pergunta que os dirigentes do BE certamente se fazem mais do que uma vez ao dia. As outras têm resposta mais fácil, quanto mais não seja porque o passar do tempo impõe as respostas: tornou-se óbvio que na próxima convenção do BE já terá de se ter resolvido o problema daquilo que Mariana Mortágua podia ser (esta fixação acaciana de Louçã em Mariana como futura ministra das Finanças começa a ser ridícula, mas desgraçadamente Louçã nunca teve noção do ridículo); do que Marisa Matias vai deixar de ser (a candidata oficialmente jovem do BE a Presidente da República); e do que Catarina Martins vai passar a ser (a nova senadora da extrema-esquerda, candidata do BE a Presidente da República e a outros lugares institucionais). Catarina Martins é uma actriz que ninguém se lembra de ter visto representar, tornou-se líder numa golpada improvável, mas duvido que outro à frente do BE tivesse feito melhor.

Quanto aos portugueses, esta heteronímia das várias esquerdas do Bloco de Esquerda vai tornar-nos a vida ainda mais difícil: os bloquistas vão multiplicar as acções ruidosas nas ruas (como a que teve lugar esta semana junto ao aeroporto, em que uns betinhos vestindo camisolas com o Che gritavam que não devemos andar de avião) ou de ocupação de casas (como acontece em Lisboa) enquanto os seus dirigentes permitem ao PS ser governo. Para o BE, é um modo de vida interessante. Para os portugueses um factor de crispação numa vida que vai ser cada vez mais difícil.

Alexandre Homem Cristo. O Bloco dos entalados (pelo ódio à direita)

Os bloquistas passaram o fim-de-semana à volta de uma pergunta: o BE serve para quê? Ouviram-se duas respostas e o problema dos bloquistas é que as duas respostas são por vezes incompatíveis. A primeira não é original: o BE serve para condicionar a governação do PS e influenciar maiorias de esquerda. A segunda resposta diz que o BE serve para impedir que a direita volte a governar (ou seja, assegurar sistematicamente que as maiorias parlamentares de esquerda travam governos minoritários de direita, mantendo o PS no poder). Agora o problema: enquanto o PS souber que o BE está indisponível para permitir um governo liderado pelo PSD, o poder negocial do BE à esquerda pulveriza-se e as suas ameaças aos socialistas soam a mau bluff. Por mais que gritem contra o PS, o ódio à direita bate mais forte nos corações bloquistas.