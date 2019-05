Nascimento da rainha Isabel II

21 de abril de 1926. Basta recuar duas gerações para perceber como as circunstâncias da família real britânica já foram muito diferentes. À data as colónias do Reino Unido incluíam a Índia, Nigéria, Hong Kong e Quénia. Também as tradições reais, aquando do nascimento de um bebé, foram vítimas da passagem do tempo.