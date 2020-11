Beber leite é fundamental para a saúde dos ossos

A par de uma alimentação equilibrada, a Organização Mundial da Saúde aponta a prática de exercício como algo com evidência científica. “Não só por todas as vantagens que tem em termos de saúde, mas em termos da própria estimulação do osso e a sua segurança”, adianta Pedro Cunha. Nomeadamente, atividades de impacto. Aliás, o especialista refere que o leite associado à prática de atividade física é muito importante: primeiro, tão simplesmente por ser uma bebida, e desde logo fundamental na reidratação, mais rico do que a água devido à sua complexidade em termos minerais; depois, devido à proteína do leite, que ajuda à recuperação do músculo; e para finalizar, é uma bebida com hidratos de carbono, essenciais após o exercício físico, no qual gastamos as nossas reservas.

Resumindo: leite, desporto e sol são os ingredientes para uma boa construção e manutenção de estrutura óssea.

Saiba mais em

https://observador.pt/seccao/observador-lab/ame-os-seus-ossos/