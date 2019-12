China aterra no lado oculto da Lua

A 3 de janeiro, a missão espacial Chang’e-4, desenvolvida no âmbito do programa de exploração lunar da Administração Espacial Nacional da China, torna-se a primeira a aterrar com sucesso no lado oculto da Lua. A China torna-se a primeira nação a alunar no lado negro do satélite natural terrestre e declara-se assim uma potência em ascensão no panorama da exploração espacial.