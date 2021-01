Bebidas vegetais: para quem, como e porquê?

O universo das bebidas vegetais é vasto e continua em crescimento. O motivo? A enorme procura por estes produtos alimentares, muitas vezes encarados como uma alternativa ao consumo de leite de vaca. Nas receitas, é muitas vezes feita a troca dos laticínios pela bebida de amêndoa, aveia, arroz, ou outra que o consumidor prefira. Contudo, será que estes alimentos são nutricionalmente equivalentes? E quem são as pessoas que mais procuram este tipo de bebidas? No ato da escolha, o que devemos ter em consideração? E vale mesmo a pena comprar bebidas vegetais enriquecidas com outros nutrientes? Para dar resposta a todas estas questões (e não só), falámos com a nutricionista Ana Leonor Perdigão.

Porque é que as pessoas procuram as bebidas vegetais?

“A diminuição do consumo de leite a que se tem assistido e a sua substituição por alternativas vegetais tem razões diversas”, esclarece a nutricionista Ana Leonor Perdigão, referindo que “algumas delas estão efetivamente relacionadas com a saúde, como eventuais alergias e intolerâncias alimentares, por exemplo, à proteína ou à lactose”. Mas nem só restrições alimentares motivam o consumo de bebidas vegetais. “Pode estar também associado a questões de ordem ética e de preocupação com o bem-estar animal e/ou a sustentabilidade ambiental, que muitas vezes se traduzem na adoção de padrões alimentares vegetarianos ou mesmo veganos, em que não só o leite, mas também a carne e o peixe acabam por ser eliminados”, conta-nos a nutricionista. As faixas etárias mais jovens são quem mais faz questão de ter sempre bebidas vegetais na despensa. Contudo, Ana Leonor Perdigão não tem dúvidas de que o consumidor-tipo destes alimentos “valoriza muito uma alimentação saudável e sustentável, procurando qualidade e variedade acima de preço”.

Vantagens de consumir bebidas vegetais

Desengane-se quem pensa que as bebidas vegetais fazem o lugar dos lacticínios. Estes alimentos não são nutricionalmente equivalentes ao leite e, por isso, não devem ser encarados como “substitutos”; é importante continuar a ingerir leite, “principalmente em grupos como grávidas, mães a amamentar e crianças”. Ainda assim, podem ser integradas num padrão alimentar variado, equilibrado e completo, afirma a nutricionista. “São ótimas alternativas para vários momentos do dia, trazem variedade e diversidade à alimentação e integram outros alimentos e sabores na alimentação do consumidor. São ainda produtos inclusivos porque se houver elementos da família com necessidades nutricionais especiais todos podem usufruir destas opções sem a necessidade de ter um produto específico para cada um”, explica Ana Leonor Perdigão. Vantagem extra? “Os produtos à base de ingredientes vegetais têm menor impacto ambiental, o que faz deles uma opção mais amiga do ambiente”, remata. Mas, atenção: “Como as opções são muito variadas, é necessário verificar se existe alergia ou intolerância a algum dos ingredientes destas bebidas (por exemplo, à soja)”, salvaguarda.