Bel Portugal cria novo projeto de sustentabilidade

Inserido no âmbito das comemorações dos 20 anos do grupo no nosso país e no mote “Pioneiros de um Novo Amanhã”, este projeto representa um investimento de 1,5 milhões de euros e vai permitir reduzir o consumo de energia e de água e as emissões de CO2. Sendo o primeiro projeto do género do grupo, incluindo a nível internacional, a operação de Vale de Cambra vai servir como teste e como referência para que, mais tarde, a mesma iniciativa venha a ser implementada nas outras unidades da Bel.

Menos consumo energético, menos emissões de CO2 e menos água

Chama-se “Eficiência Energética: 3 em 1” porque permite, precisamente, reduzir os consumos em três frentes. Com este projeto, a Bel espera emitir menos 30% de CO2, o que representa perto de 1.900 toneladas de carbono por ano, e reduzir entre 10% e 15% o consumo de água, o que equivale a cerca de 20 mil metros cúbicos anuais, refere Tiago Serrano, Diretor Industrial da Bel Portugal. Além disso, também se espera que haja uma redução de 29% no consumo de gás.

Tudo isto só é possível graças à otimização que a unidade de osmose inversa traz à produção. Mas, afinal, o que é que esta unidade faz? Como explica Tiago Serrano, um dos excedentes que resulta da produção de queijo – o principal negócio da Bel – é o soro. Este soro é, mais tarde, transformado em soro em pó e comercializado. Até aqui, para fazer essa transformação era necessário gastar gás. Agora, com a unidade de osmose inversa, o soro é concentrado utilizando eletricidade verde e desse processo ainda é aproveitada a água que é extraída do soro inicial. Esta água é, depois, tratada para ser utilizada na limpeza das linhas de produção, na torre de arrefecimento e no próprio processo de osmose inversa.