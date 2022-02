"Belfast" não é um retrato histórico dos "Troubles": é crescer numa Irlanda do Norte que ainda se vê à distância

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Belfast” abre com um cliché. Estamos na rua Mountcollyer, no norte de Belfast (Irlanda do Norte) e a data é 15 de agosto de 1969. Por todo o lado há crianças a brincar, com espadas e escudos improvisados de paus e tampas de caixotes do lixo. O barulho dos risos é quase ensurdecedor e o ambiente é caloroso. O recado de uma mãe para o filho vir para casa passa de boca em boca, entre vizinhos amistosos e crianças que provavelmente temem ter de ir tomar banho e ser esfregados furiosamente atrás das orelhas pelas mães.

Mas quem for ver “Belfast” e souber o momento histórico em que se passa, tem a certeza que o idílio será destruído em breve — e assim acontece. De repente, a violência irrompe pelo ecrã. Uma multidão furiosa invade a rua Mountcollyer e destrói tudo à sua passagem. Janelas são partidas, cocktails molotov lançados. Os gritos de “Católicos, rua!” repetem-se alto e os sons dos risos infantis são rapidamente substituídos por guinchos de aflição. O rosto aterrorizado de Buddy (Jude Hill), o rapaz de 9 anos que protagonizará o resto deste filme, é filmado em close up para transmitir a incompreensão do que está a ver. Torna-se claro e imediato para nós que a sua vida nunca mais será a mesma a partir daquele momento.

Como dizíamos, um cliché. Nada que surpreenda quem conhece a História da violência sectária na Irlanda do Norte, os “Troubles”, já tantas vezes captada em filme — basta lembrar “Em Nome do Pai” (de Jim Sheridan) ou “Fome” (Steve McQueen), para citar apenas alguns exemplos. O retrato de um conflito que matou mais de três mil pessoas e deixou feridas ainda por cicatrizar no canto norte da ilha da Irlanda é sempre um leitmotiv atraente para cineastas que querem refletir sobre as grandes questões da Humanidade: Como se explica a raiva? Porque uns se tornam agressores e outros vítimas? De que forma a violência alimenta a própria violência?

[o trailer de “Belfast”:]

Kenneth Branagh, porém, não se debruça sobre nada disto. A hora e meia de filme que se segue passa-se durante os “Troubles”, sim, à medida que o realizador acompanha a história de uma família protestante (a história da família de Branagh, na verdade) que não se quer envolver na violência para onde se vê arrastada. Empatizar com eles é fácil, até porque parecem estar logo do lado certo da História, ao recusarem-se a odiar os vizinhos católicos. Mais um cliché, diriam alguns.

Mas, no entanto, a política não é o cerne do filme. Não há relatos detalhados dos acontecimentos dos dias seguintes por toda a Irlanda do Norte. Ninguém menciona as UVF ou o IRA. As relações com o exército britânico são reduzidas a um pedido a dois soldados para que ajudem a carregar um sofá. Ninguém comenta o facto de, menos de um mês depois da rua de Buddy ser invadida, o bairro onde vivem ter passado a fazer parte das chamadas “no-go zones”, poucas semanas antes de a violência voltar a eclodir em Belfast a 27 de setembro. Sim, ouve-se o primeiro-ministro Harold Wilson na televisão a falar sobre a Irlanda do Norte e há barricadas a serem construídas no início da rua. Mas os “Troubles” em Belfast são sempre ruído de fundo, porque o foco está sempre no rosto de Buddy.

A decisão de Branagh de focar o filme mais íntimo da sua carreira no impacto pessoal na vida da sua família, recusando envolver-se na dimensão mais política dos “Troubles”, já lhe valeu muitas críticas no Reino Unido. O Guardian chamou-lhe “uma visão de caixa de chocolates” e concedeu-lhe apenas duas estrelas. O Independent compara o filme a Roma, de Alfonso Cuáron, mas diz que, ao contrário do mexicano, Branagh “não parece tão desejoso de interrogar as suas próprias memórias ou reconhecer como o véu protetor dos pais pode afastar uma criança da realidade”.