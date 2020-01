Estes filmes tinham muito de imaginário e de imaginado. As grandes produtoras sabiam que o cinema tinha de ser uma “máquina de sonhos”, em que o rigor histórico, o respeito pelos usos e costumes, os estilos arquitectónicos, os guarda-roupas, o realismo, podiam e deviam ser sacrificados aos clichés que agradavam aos espectadores. Por isso os palácios da Judeia podiam ser iguais aos do Egipto ou de Roma; os imperadores “maus” – Tibério, Calígula, Nero (Charles Laughton, Peter Ustinov fizeram óptimos Neros) – tinham trejeitos hermafroditas, as Popeias e cortesãs eram iguais a coristas da Belle Époque, as Salomés eram perversas e as Madalenas arrependidas. Mas a figura de Pedro, apóstolo e mártir em Roma, Pedro como primeiro Papa – personagem secundário em “A Túnica” e em “Quo Vadis” ou protagonista em “The Big Fisherman”, de Frank Borzage –, era sempre uma figura comovente, um árbitro, alguém que chegava e transmitia o carisma de ser “o escolhido” do próprio Cristo, e que subliminarmente nos dizia (todos sabíamos a história do “cantar do galo” e da negação do Mestre) que havia esperança sempre, que mesmo um pecador podia vir a ser o “Grande Pescador”.

No Inferno de Dante

Só por saber que a Fé e o Mistério andavam juntos, que eram como irmãos siameses, até contra a razão, aguentei ver, nas ilustrações de Doré, os Papas “maus” que, na Divina Comédia, Dante punha no Inferno. Exilado, ressentido com quem o tinha maltratado e humilhado, ou com quem alinhavam no bando contrário do seu partido gibelino, o florentino acertava as contas no poema. Dos Papas seus contemporâneos, quase nenhum se salvava – a começar pelo protagonista de il gran rifiuto, Celestino V, eleito Papa em 1294, que abdicou para Bonifácio VIII; Bonifácio cuja morte e castigo infernal Dante antecipa no Canto XIX pela voz de outro pontífice “danado”, Nicolau III (Orsini), simoníaco, isto é, traficante de benefícios espirituais.

A fúria dantesca ia arrumando dezenas de almas, ainda vivas na ocasião da escrita da Commedia, nos nove círculos infernais, consoante os pecados e os delitos. Círculos que iam piorando de cima para baixo, embora com algumas contradições, que ainda hoje me confundem: assim, o “Ante-Inferno”, ou vestíbulo do Inferno, onde se alojam os indecisos e cobardes, é um lugar bem pior, pela frequência e pelo castigo, do que, passado já o Aqueronte, o Primeiro Círculo ou Limbo – onde estão as crianças inocentes não baptizadas e os “pagãos virtuosos”, uma elite filosófica, científica e literária que vai de Platão a Euclides ou a Homero e ao próprio Virgílio. Imagine-se melhor tertúlia que a deste círculo! A seguir, no Segundo Círculo, estão os “luxuriosos naturais”, os grandes apaixonados da História e da Mitologia, de Paris e Helena a Paolo e Francesca de Rimini. E no fim, nos fundos, no fim dos fins, no Círculo Nono, estão as diversas categorias de traidores.

Se os “luxuriosos naturais” ficam no Segundo Círculo, os não naturais, “os sodomitas”, aqueles que têm “relações contra a natureza”, vão parar ao Sétimo Círculo que compartilham, em espaços separados, com os assassinos e os suicidas. Mas num tempo em que os referidos “sodomitas” eram sentenciados à morte pelos poderes civis, a atitude de Dante em relação aos homossexuais não deixa de ser tolerante, ou, pelo menos, ambígua: também encontramos “sodomitas” no Purgatório e, entre os punidos do Sétimo Círculo, está o seu antigo e admirado mestre de Retórica, Brunetto Latini, com quem Dante, curiosamente (dada a incómoda posição em que se encontra o Mestre) mantém um diálogo amável.

Os papas contemporâneos não se sentiram ultrajados pelo modo como o florentino tratou alguns dos seus antecessores: em 30 de Abril de 1921, no sexto centenário da morte do poeta, Bento XV louvava “a prodigiosa vastidão e agudeza” da arte de Dante e reconhecia “as raízes da fé numa arte prodigiosa”. E nos 700 anos do seu nascimento, em 7 de Dezembro de 1965, foi a vez de Paulo VI entregar a todos os padres conciliares do Vaticano II um exemplar da Divina Comédia como texto de meditação, proclamando “Nostro è Dante! Nostro, vogliamo dire, della fede cattolica!” e adiantando que a mensagem dantesca era profundamente cristã, porque capaz de “mudar radicalmente o homem e de o trazer da desordem à sabedoria, do pecado à santidade, da miséria à felicidade, da contemplação aterradora do Inferno à visão beatificante do Paraíso”.

Dante viveu o papado tardo-medieval, um tempo em que o poder temporal dos pontífices e a influência das grandes famílias romanas e italianas na Cúria, estimulavam escândalos, violências, secessões. Antes do Primeiro Milénio, houvera já Papas deploráveis e os Borgias condensariam, nos finais do séc. XV, esta má imagem da “Roma papalina”, que só terminaria verdadeiramente nos séculos seguintes com o ocaso do poder temporal do Papa.

As cinco – ou seis – mortes da Fé

No seguimento da sua reflexão de que só uma comunidade transcendente poderia ter sobrevivido a tanta perversão e miséria, Chesterton, em The Everlasting Man, falou das five deaths of the Faith: a heresia ariana, a heresia albigense, o cepticismo humanista, a idade de Voltaire e a idade de Darwin. Todas elas tinham desafiado a Igreja mas das cinco vezes em que “a fé parecia ter sido atirada aos cães, tinham sido os cães a morrer”.