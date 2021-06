Uma parte da família de Joe Berardo está sob suspeita no inquérito da Caixa Geral de Depósitos. O irmão Jorge Sabino Berardo, o filho Renato e a filha Cláudia são suspeitos de alegadamente terem ajudado o empresário madeirense a dissipar o património, nomeadamente a famosa Coleção Berardo, para que não fosse alvo de execução por parte da Caixa Geral de Depósitos, do BCP e do BES (hoje Novo Banco).

A forma como Berardo usa diversas instituições de utilidade pública, como a Fundação José Berardo, para sustentar a sua família também está a ser investigada pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária no inquérito da CGD, o que poderá ser motivo para retirar o estatuto de utilidade pública a essas entidades. E Berardo é igualmente suspeito de ter desviado cerca de 140 mil euros em notas de uma das suas empresas.

O advogado André Luiz Gomes, por seu lado, está indiciado pelo alegado crime de fraude fiscal qualificada de cerca de 1 milhão de euros, além do crime de falsificação de documento. Está em causa a faturação do seu escritório de advogados a Joe Berardo e a outros clientes e a forma como alegadamente a mesma é feita através de empresas terceiras do próprio advogado. O escritório Luiz Gomes & Associados foi mesmo alvo de buscas e é uma das seis pessoas coletivas que serão arguidas nos autos.

Salários sem trabalho e escolas dos netos pagas pela Fundação Berardo

Como o Observador avançou esta quarta-feira, o inquérito da CGD tem onze arguidos. Seis são pessoas coletivas e cinco são pessoas individuais. Além de Joe Berardo, o advogado André Luiz Gomes e Carlos Santos Ferreira (ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos e do BCP), também Renato Berardo (filho de Joe) e uma funcionária chamada Fátima Câmara foram constituídos arguidos — mas por razões diferentes.

Renato Berardo foi constituído arguido nos autos da Caixa Geral de Depósitos por alegadamente ter colaborado com o pai no suposto esquema de burla que terá prejudicado os interesses patrimoniais da Caixa Geral de Depósitos, do BCP e do BES em mais de mil milhões de euros.

O filho de Joe Berardo tinha como responsabilidade no grupo acompanhar o Museu Berardo e os investimentos na área vinícola, nomeadamente na Quinta da Bacalhôa. E é uma figura muito próxima do pai, tendo participado em negociações com a CGD e outros bancos.