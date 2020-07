Berardo pode estar a negociar a dívida

Entre a Associação de Coleções e a Câmara de Estremoz foi assinado em julho de 2016 um protocolo com duração de cinco anos a contar da data de abertura do museu, renovável por iguais períodos. A Câmara fica obrigada a pagar os funcionários e a manutenção do museu, arrecadando as receitas da bilheteira. À época presidia à autarquia o independente Luís Mourinha, entretanto condenado a dois anos e oito meses de prisão com pena suspensa pelos crimes de prevaricação e abuso de poder.

Hoje o autarca é o também independente Francisco Ramos, segundo qual a inauguração do Museu Berardo Estremoz é “um marco histórico” e “um motivo de orgulho para todos”, tendo em conta o “espólio de valor incalculável de uma coleção que ombreia com o que de melhor existe espalhado pelos museus e galerias deste Velho Continente”, lê-se no catálogo do museu. De acordo com o mesmo documento, a instituição será dirigida pelo historiador Hugo Guerreiro, técnico da Câmara de Estremoz e atual diretor do Museu Municipal Joaquim Vermelho.

Um segundo protocolo foi assinado para criar outro Museu Berardo na cidade alentejana, este dedicado à arte africana. A iniciativa está anunciada desde 2018 e aguarda fundos comunitários. Além disso, Berardo continua a apostar na abertura de um museu em Lisboa dedicado ao modernismo, para já sem pormenores.

A propósito deste novo museu, o Observador pediu uma entrevista a Joe Berardo, que não se mostrou disponível. O empresário vai fazer um discurso na manhã de 22 de julho, a próxima quarta-feira, durante uma visita guiada à imprensa (a cerimónia de abertura é no dia 25, com o público a poder entrar no dia seguinte). As palavras que proferir vão estar escritas e não é previsível que faça outras declarações aos jornalistas.

Os mais próximos dizem que ainda está preocupado com os efeitos da aparatosa audição parlamentar a 10 de maio do ano passado — o famoso momento em que Berardo afirmou “pessoalmente, não tenho dívidas” e “não devo nada” aos bancos. Mas há mais motivos para agora se resguardar de declarações sem guião. Por detrás do furor mediático em torno da cobrança da dívida de 962 milhões, Berardo e os bancos estão presumivelmente a negociar um plano de pagamento, com eventual perdão de alguns valores, o que evitaria a eternização do processo nos tribunais, indicam fontes próximas.

As melhores peças

Para já as atenções focam-se em Estremoz. José Meco está a trabalhar o acervo de azulejaria de Berardo há cerca de dois anos. É historiador de artes decorativas, antigo colaborador do Museu de Lisboa e antigo professor de história da arte na Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva.

“Encontrei o comendador uma vez numa exposição no Museu de Lisboa e já conhecia a Carina Bento, que é responsável pelas várias coleções”, conta. “Sei que mais tarde pessoas que privam com o comendador indicaram o meu nome. Ele acabou para me convidar a colaborar neste projeto. Um pouco por arrastamento, juntou-se o professor Alfonso Pleguezuelo, até porque Berardo comprou há cerca de um ano uma grande coleção de azulejos sevilhanos e justificou-se chamar um especialista nessa área.”

O curador garante que em Estremoz “não vai estar nem um quarto da coleção”. Há núcleos espalhados pelo Bacalhôa Buddha Eden no Bombarral, na propriedade Bacalhôa Vinhos de Azeitão, no Aliança Underground Museum em Sangalhos ou no Monte Palace do Funchal. “Decidiu-se que era preferível manter esses conjuntos onde já estavam”, explica. “A escolha de peças para o museu foi muito complicada, porque tivemos de as adaptar ao edifício, que tem muitas dependências com diversos tamanhos. Algumas peças não couberam e tiveram de ficar de fora. Sobretudo, procurámos formar núcleos coerentes em salas que ora dialogassem ora fizessem grande contraste entre si. Foi um trabalho lento e longo.”

Questionado pelo Observador sobre quais as principais peças, José Meco fez uma lista resumida. A saber:

Painéis de Querubim Lapa

Aquele que é considerado o maior ceramista português do século XX está representado no museu com um conjunto de azulejos de cozinha, precisamente exibidos numa das antigas cozinhas do Palácio Tocha. Querubim Lapa (1925-2016) decorou vários cozinhas, uma das quais em 1968 numa quinta que o próprio possuía na região de Setúbal. Os cinco painéis daí provenientes e agora expostos têm, segundo o curador, um pendor figurativo e são inspirados livremente na decoração de cozinhas do século XVIII, sendo marcados por mensagens subliminares.

Painel da antiga loja da TAP

“É a mais destacada obra do movimento moderno presente na coleção”, segundo José Meco. O painel foi comprado há pouco tempo por Berardo. Julgava-se que teria sido demolido durante uma das remodelações da loja da TAP. Afinal, estava entaipado naquele mesmo local e pôde ser recuperado. “É um dos marcos da azulejaria moderna, uma das preciosidades do museu”, sublinha. Foi desenhado pelo arquiteto Frederico George e realizado em 1947 pelo ceramista Mário Oliveira Soares na Fábrica Lusitânia. Sobre placas de barro vermelho (295 cm x 280 cm) surge uma pintura cerâmica que representa um homem a cavalo em movimento dinâmico com símbolos astrológicos em fundo e uma esfera armilar no canto inferior direito.

Palhaço, de Júlio Pomar

“É uma peça interessante, mas não extraordinária, porque Pomar tem outras muito idênticas”, afirma o curador. No entanto, Pomar é Pomar, “um dos grandes artistas portugueses contemporâneos, cuja obra é sempre relevante”, acrescenta. O artista plástico teve “relações esporádicas, mas marcantes” com a azulejaria, a começar em 1950. Este painel que o museu apresenta (141 x 84,5 cm ) foi realizado em 1987 na Fábrica Viúva Lamego e caracteriza-se pelo “acentuado efeito gráfico” das pinceladas soltas a azul sobre um fundo branco.

Conjuntos neoclássicos

Um dos painéis que integram os conjuntos neoclássicos é de 1802 e tem assinatura de Francisco de Paula e Oliveira. Foi produzido na Real Fábrica de Louça, em Lisboa, representando Nossa Senhora da Conceição, São José com o Menino e São Marçal. Há na coleção de Berardo uma grande diversidade de registos de fachada neoclássicos, das composições ornamentais às composições figurativas.

Painel Macacaria: Assédio a uma Fortaleza

Produzido em Lisboa entre 1660 e 1670, constitui “uma das peças mais notáveis” do museu. “É uma composição caricatural, uma espécie de Walt Disney do século XVII, com animais a assumirem comportamentos humanos, incluindo um par de gatos apaixonados”, descreve o curador. Tem 149 centímetros por 244. “É uma composição típico do período da Restauração e integra um conjunto que esteve na Quinta de Santo António da Cadriceira, perto de Torres Verdas, e que se dispersou no início do século XX”. Uma parte está no Museu Nacional do Azulejo.

José Meco esteve envolvido na organização da conhecida exposição Azulejos de Lisboa, apresentada pela Câmara Municipal em 1984 na Estufa Fria. Considera que esse foi “um dos momentos-chave que no século XX ajudaram a fomentar o gosto pela azulejaria” junto do grande público. “A relação dos portugueses coma azulejaria é íntima”, qualifica.

É uma relação de amor que começou bem e nunca mais acabou. Os grandes centros cerâmicos no fim da Idade Média situavam-se em Espanha, sobretudo Sevilha e Valência, onde havia tradições mouriscas, com técnicas e mestres da cultura islâmica, que sempre valorizou a cerâmica, tanto em peças soltas como em arquitetura. Muitos dos territórios da Ásia Menor são desertos, não há pedra nem madeira, e isso refletiu-se ao longo dos séculos na aproximação do mundo islâmico à cerâmica e azulejaria, o que depois se chegou à Península Ibérica”, explica o curador. “D. Manuel I fomentou muito a azulejaria, mas muito antes já ela nos chegava por barco, vinda de Espanha. Sempre usámos os azulejos com um gosto diferente do dos espanhóis. Eles organizavam-nos quase como num catálogo, nós misturávamos e fazíamos composições livres e criativas, como se vê, por exemplo, na Sé Velha de Coimbra.”

José Meco está convencido de muitas das peças do museu poderiam até ter saído do país se José Berardo não as tivesse comprado, precisamente por estarem disponíveis no mercado e por o Estado comprar pouco. “Neste momento, o Museu Nacional do Azulejo não tem um tostão para adquirir obras, é uma vergonha, mas é verdade”, critica o curador.

A exposição que abre ao público a 26 de julho ocupa os três andares do solar e intitula-se 800 Anos de História do Azulejo. À partida será a base de uma exposição permanente com alterações pontuais ao longo do tempo.