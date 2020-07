No livro parece também pouco à vontade com a multiplicação dos fazedores de pão, dos reclusos domésticos que aproveitam o tempo para se distraírem de várias maneiras e feitios. Qual é o problema da distração?

Não tenho nenhum problema com as distrações. Ainda bem que as temos e que não precisamos de nos confrontar, como Pascal, com a solidão dos espaços infinitos. Isso é uma experiência terrível.

Mas que é, para ele, necessária para que nos conheçamos a nós mesmos.

Isso é outra coisa. Aquilo que me enerva são as pessoas que, primeiro, nos querem convencer de que fazer pão, pôr fotografias no Instagram e ter encontros no Zoom faz parte de uma experiência metafísica pascaliana. Não é assim. Em França houve muita gente a pegar na ideia de Pascal para enobrecer a sua atividade de Instagram. Depois, também me irrita quem quer fazer desta crise um momento benigno, porque nos permitiu voltarmo-nos para nós mesmos e a partir de aí pretender que a relação de cada um consigo próprio é a relação mais importante que temos. Ora, isso não me parece que seja assim. Não me parece que aquilo que podemos fazer de mais interessante no mundo seja examinar-nos a nós próprios. Acho que o mais importante é o sairmos de nós, a relação com o outro. Tudo bem que sejamos obrigados a fecharmo-nos em casa, é uma exigência sanitária, muito bem. Mas não transformem isso numa nova ética. O erro que estamos prestes a cometer é o de transformar tudo isto numa exigência ética.

Não é bem uma ética nova, tem alguma tradição. Boécio, preso, a dizer que a prisão é uma oportunidade de provar a si próprio aquilo em que acredita…

Há duas tradições filosóficas a esse respeito, e essa não é a minha. Também não me parece que fosse a dos gregos, acho que quando Sócrates fala de se conhecer a si próprio está a tratar de um assunto bem mais complexo do que geralmente se pensa, e não me parece que Sócrates valide esta ideia de que a relação do eu com o eu é a relação ética mais importante. Acho, aliás, que nenhum grego aceitaria essa ideia. Mas também há outra corrente. Eu acho que aquilo que enobrece a Humanidade é a capacidade de se interessar pelo outro. De ir para lá de nós, dos nossos próximos ou da nossa família. Penso mesmo, no sentido kantiano, na Humanidade cosmopolita como um lugar de fraternidade.