Uma hora depois de se ter despedido do primeiro-ministro, após uma reunião sobre a situação da Covid-19 em Loures, Bernardino Soares esteve no programa Vichyssoise, na rádio Observador, em direto, a explicar a situação no concelho, a avisar que vai ver como será executada, no terreno, a aplicação do reforço financeiro para investir em mais transportes. O autarca não separa as dificuldades nas rede de transportes públicos da situação pandémica no concelho, que tem duas freguesias em calamidade, e também falou do futuro.

Nem liderança do PCP, nem candidaturas presidenciais. Bernardino Soares quer mesmo manter-se à frente da Câmara de Loures por mais um mandato — o terceiro (e necessariamente o último, por causa da limitação de mandatos) que cumprirá caso seja reeleito.

Há duas freguesias ainda em estado de calamidade no seu concelho e aparentemente assim vão continuar. O que é que do seu ponto de vista falhou? Havia havia alguma forma de ter evitado estes surtos localizados?

Estas freguesias caracterizam-se, como em geral outras zonas do território da área metropolitana norte, por existirem manchas de população com forte precariedade laboral, com dificuldades sociais, que usam os transportes públicos e que, nalguns casos, também têm dificuldades habitacionais, sobrelotação ou outras características negativas da habitação. Essas uniões de freguesias são muito vastas e têm algumas dezenas de milhares de pessoas. Nem todos os territórios, nem todas as zonas das freguesias estão com problemas. Havia, no início de junho, alguns focos que, de facto, nos fizeram ter uma enorme preocupação e foi por isso que insistimos e conseguimos que as equipas mistas entre a saúde, a segurança social e o município começassem logo a trabalhar no terreno. Julgo que a situação que temos hoje nesses focos, que é bastante melhor, é também o resultado desse esforço conjunto que se fez ao longo do último mês.

Depois da reunião que teve com o primeiro-ministro, António Costa disse que o problema dos transportes será resolvido com as transferências reforçadas previstas no Orçamento Suplementar. Isso é suficiente para evitar transportes cheios e sem distanciamento possível entre utentes?

Isso ainda não sabemos. Julgo que é positivo que tenha existido porque permitiu que a área metropolitana passasse a ter mais transportes rodoviários. No caso do concelho de Loures são determinantes e são largamente maioritários em termos de transporte de pessoas. O que sabemos é que houve este aumento de 90% e isso foi positivo. Estamos convencidos que deveria ter acontecido bastante antes do dia 1 de julho, porque teria ajudado a uma menor disseminação do vírus. Evidentemente não temos nenhum estudo para o comprovar, mas parece-nos que é evidente que, se as carreiras com maiores dificuldades são as que atravessam as freguesias e os focos com maior incidência da pandemia, algum papel os transportes públicos terão nesta matéria. Vamos procurar comprovar que os 90% estão mesmo a ser postos em prática no terreno, uma vez que há financiamento na área metropolitana, e estamos a fazer a aferição das zonas mais complexas onde há maior incidência de casos, designadamente nestas duas uniões de freguesias. Admito que, mesmo com este reforço, seja ainda necessário pôr mais carreiras nalguns percursos e nalguns horários e vamos procurar fazer essa avaliação nos próximos dias, para não estarmos a tirar conclusões precipitadas. Depois comunicaremos ao Governo e à área metropolitana no sentido de se poderem fazer os acertos necessários.

Há um estudo apresentado na reunião do Infarmed, relativamente ao transporte ferroviário, onde os dados não são muito conclusivos mas que diz que os transportes públicos não estão a ser um foco de contaminação.

Não me parece que se possa concluir isso. Em primeiro lugar, o estudo abordou apenas as linhas ferroviárias , sobretudo o transporte de ferrovia e, portanto, não tem grande aplicação na nossa população. As conclusões não eram que não havia nenhuma ligação, o que o estudo fez foi comparar a incidência da pandemia em freguesias com estações de comboio e a mesma incidência em freguesias sem estação de comboio e que, portanto, tendencialmente não usam tanto o comboio. Há um conjunto de outros fatores que influenciam esta questão. Por exemplo, em muitas linhas de comboio — não é o caso aqui, mas noutros concelhos — muitas pessoas vêm de autocarro até ao comboio para chegarem às linhas principais. Os epidemiologistas têm dito que, até agora, não se comprovou nenhum link concreto entre um determinado caso de contágio e o facto de ter ocorrido exatamente no transporte público. Agora, se temos uma realidade em que as pessoas de determinadas atividades profissionais, com estatuto de precariedade laboral, que vivem em zonas mais deprimidas do ponto de vista social e que usam maioritariamente o transporte público, há mais casos, não podemos concluir que o transporte público é indiferente.