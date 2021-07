Jeff Bezos descolou do Texas num foguetão, flutuou no espaço dentro de uma cápsula durante quatro minutos, viu a curvatura da Terra e voltou a tocar a Terra dez minutos depois, num momento celebrado em apoteose por amigos, familiares e membros da Blue Origin, batendo recordes que ficarão na história da exploração espacial. Um deles foi precisamente a altitude a que chegou, que, ao contrário do que aconteceu com Richard Branson, não deixa margem para dúvidas de que alcançou o espaço.

O foguetão New Shepard foi o primeiro a viajar ao espaço com tripulação totalmente civil, tendo sido controlado remotamente pela equipa da Blue Origin. Além disso, Bezos conseguiu a proeza de ultrapassar os 86 quilómetros de altitude do concorrente (e que só na perspetiva das autoridades americanas significa atingir o espaço). O foguetão de Bezos passou os 100 quilómetros, cruzando a linha de Kármán.

Mas foram mais os recordes da viagem desta terça-feira: a bordo da cápsula levou consigo, além do seu irmão Mark, Wally Funk e Oliver Oliver Daemen, que com 82 e 18 anos, respetivamente, se tornaram na pessoa mais velha e mais nova da história a chegar ao espaço.

A viagem desta terça-feira era aguardada com alta expectativa, não só devido aos riscos associados a uma viagem suborbital, mas também pela emoção e adrenalina que uma que uma ida ao espaço gera, o que fez com que o momento, transmitido em direto, fosse acompanhado em todo o mundo. Com milhares de pessoas colocadas aos ecrãs nos quatro cantos do mundo, tudo correu como o previsto e os quatro turistas espaciais tiveram a possibilidade de experimentar a gravidade zero no espaço e de vislumbrar a beleza da curvatura do planeta.

No final da viagem, Jeff Bezos admitia ter ficado fascinado com a “beleza e a fragilidade” da Terra vista do espaço, numa viagem para a qual as expectativas eram elevadas, mas que ainda assim foram “ultrapassadas”. E, como Bezos acredita que o futuro passa pelo espaço, o bilionário prometeu tornar as viagens espaciais mais acessíveis para toda a gente.

O primeiro recorde da Blue Origin: a primeira viagem civil sem piloto até espaço

Depois de um investimento de centenas de milhões de dólares ao longo dos últimos 20 anos, e de 15 testes bem sucedidos (sem passageiros) do New Shepard — o foguetão batizado em homenagem de Alan Shepard, primeiro norte-americano a chegar ao espaço, no dia 20 de julho de 1969, precisamente há 52 anos —, a Blue Origin decidiu dar o passo seguinte, e enviar pessoas para o espaço.

Never gets old! Third consecutive landing for this booster. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/E26ZJW9vd0 — Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

Acresce que, para voar, o New Shepard não precisa de qualquer piloto a bordo, uma vez que todo o processo é gerido de forma remota, através de uma equipa da Blue Origin que controla todos os passos a partir de computadores. No caso da Virgin Galactic, o voo até ao espaço necessita da presença de um piloto no interior na nave — além de Richard Branson, recorde-se, voaram dois pilotos e mais três membros da equipa da empresa —, sendo que a viagem de há nove dias demorou cerca de uma hora, uma vez que o avião foguetão foi transportado por uma nave-mãe antes de descolar, um processo que levou cerca de 45 minutos.

Beautiful launch from West Texas this morning. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/JUpRA7PHvv — Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

Com 12 minutos de atraso, e depois de todas as verificações de segurança antes de o voo começar, o New Shepard descolou do Texas às 14h12 e atingiu uma velocidade três vezes superior à do som. Dois minutos depois da descolagem, a cápsula onde estavam os passageiros soltou-se do foguetão, com a tripulação a experimentar, durante cerca de quatro minutos, a sensação de gravidade zero — desapertaram os cintos, flutuaram, foram até à janela e espreitaram a curvatura da terra, entre momentos de grande diversão, captados em vídeo.

“Who wants a Skittle?”: New footage from inside the capsule shows how Jeff Bezos, Mark Bezos, Wally Funk and Oliver Daemen spent their time in space https://t.co/5C820HM4EM pic.twitter.com/excCMRm1Zg — CBS News (@CBSNews) July 20, 2021

Depois disso, e enquanto o New Shepard já descia rapidamente em direção ao Texas, onde viria a aterrar na vertical, a cápsula foi descendo, diminuindo progressivamente a velocidade, sobretudo após serem ativados três paraquedas. A aterragem, às 14h22, foi bem sucedida, pondo fim à viagem e dando início às celebrações — estava concluído, com sucesso, o primeiro voo sem pilotos com uma tripulação totalmente civil.

Picture perfect landing in the West Texas desert! #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/UXQvzBkq6P — Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

O sonho de Wally Funk e o bilhete de última hora Oliver Daemen: a mais velha e o mais novo a chegarem ao espaço

Mas a viagem de Bezos até ao espaço não ficou para a história apenas por ter ido mais alto, até porque a tripulação escolhida pelo dono da Blue Origin não foi ao acaso. Além de ter convidado o seu irmão mais novo, Mark Bezos, Jeff Bezos fez questão de que, na sua primeira viagem ao espaço, estivesse presente Wally Funk, uma piloto que desde a década de 1960 sonhava em ser astronauta.

Apesar de ser inspetora de segurança aérea do National Transportation Safety Board (NTSB) e inspetora da Federal Aviation Administration (FAA), de ser piloto desde os 19 anos e de ter ensinado mais de três mil pessoas a voar, Wally Funk nunca teve a oportunidade de ir ao espaço. Esteve perto de o fazer, quando fez parte de um programa de treino dado aos astronautas da NASA, mas, por ser mulher, foi impedida de ser astronauta e viajar até ao espaço.