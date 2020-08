O processo de impeachment que não matou Donald Trump (e que não teve nenhuma menção durante esta Convenção) mas o que o moeu começou precisamente com um conjunto de sombras relacionadas com a passagem do filho de Joe Biden pela Ucrânia — um dossier que agora os republicanos ainda dão por fechado e que prometem recuperar durante a campanha, agora pela via da China. Joe Biden contou também com adversários que lhe colocaram vários entraves: Bernie Sanders foi o seu maior rival, mas Mike Bloomberg chegou a fazer-lhe sombra e a mulher que ele agora escolheu para sua candidata à vice-presidência acusou-o de acompanhar e negociar senadores segregacionistas na década de 1970. A outro nível, Joe Biden teve ainda as acusações de oito mulheres que o acusaram de lhes tocar de forma indevida e indesejada. “Ouvi o que elas disseram. Compreendo. E vou ter mais cuidado”, prometeu no pico dessa polémica. E as gaffes, que são uma constante no discurso de Joe Biden e que leva a campanha republicana a questionar frequentemente da frescura mental do candidato de 77 anos.

Como é que chegou aqui, então, um candidato com tantos problemas? Muito graças à ideia de que Joe Biden era, entre os mais de 20 candidatos que se chegaram a apresentar à corrida do Partido Democrata, o mais elegível num confronto perante uma recandidatura de Donald Trump.

Bem cotado entre as minorias étnicas e em particular junto do eleitorado afro-americano (que o associará sempre a Barack Obama), Joe Biden é também um político com raízes nos proletariado branco da Rust Belt — que, desiludido com os efeitos diretos e indiretos da globalização nas suas vidas, entregou o seu voto tradicionalmente democrata a Donald Trump em 2016. Joe Biden foi visto como, entre todas as opções disponíveis nas primárias do Partido Democrata, como o candidato mais capaz de fazer este difícil pleno. O seu discurso, que falou tanto da “injustiça de um joelho no pescoço” como contou com a promessa de nunca mais os EUA estarem “à mercê da China” tentou ir tanto a uns como a outros.