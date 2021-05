Beneficiando da popularidade junto de uma população com as feridas da guerra por sarar, Lukashenko soube explorar os receios do povo bielorrusso de forma a aumentar cada vez mais o seu poder, realizando referendos que levaram, por exemplo, à mudança da bandeira — a bandeira vermelha e branca, adotada em 1991 após a independência da Bielorrússia e usada pela oposição democrática, foi substituída pela atual, semelhante à bandeira do tempo soviético — e ao fim do limite de mandatos, perpetuando-se na presidência.

“A única coisa que Lukashenko pediu aos bielorrussos ao longo dos anos foi que não se envolvessem em política e que, em troca de estabilidade e de um bem-estar modesto, aceitassem o seu estilo autoritário”, afirma Joerg Forbrig. Quem quebrasse esta espécie de acordo, acabava punido pela repressão do regime.

Relação “flutuante” com a UE e a imprevisibilidade que não agrada a Moscovo

Nos últimos dez anos, no entanto, começaram a abrir-se brechas no “contrato social” que Lukashenko impôs aos bielorrussos. Durante grande parte da sua presidência — que já vai no sexto mandato —, beneficiou de um enorme apoio financeiro por parte da Rússia, o seu principal aliado, responsável por um quinto do PIB do país.

Com a crise económica de 2008 a situação começou a mudar e a economia bielorrussa, aos poucos, foi-se deteriorando, o que levou a que o apoio a Lukashenko começasse a diminuir significativamente no país. Ao mesmo tempo, foi tentando melhorar as relações com a União Europeia, causando grande irritação no Kremlin, apesar de nunca ter deixado de ter a Rússia como o seu principal parceiro.

As relações entre Bruxelas e Minsk, até às eleições presidenciais de 2020, nas palavras de Joerg Forbrig, têm sido “flutuantes”, com “altos de baixos”. “Especialmente em altura de eleições presidenciais, quando Lukashenko reprime a oposição política e manifestantes, segue-se um período de congelamento de relações por parte da União Europeia. Anos depois, Lukashenko suaviza a sua abordagem, abre um pouco a sociedade, e em troca a União Europeia normaliza as relações com o país até às eleições presidenciais seguintes, quando Lukashenko volta a reprimir os críticos”, explica o diretor para a Europa Central e de Leste do think tank German Marshall Fund.