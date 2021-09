Júlio Loureiro aproveitou a vinda a Lisboa a que o obrigou o arranque do julgamento do caso e-toupeira, para ir ao jogo do Benfica-Barcelona, no Estádio da Luz, esta quarta-feira às 20h00. Foi o próprio funcionário judicial, um dos três arguidos do caso, que o revelou em tribunal, logo nas primeiras respostas que deu à juíza Ana Paula Conceição — a mesma magistrada que faz parte do coletivo que está a julgar o alegado pirata informático Rui Pinto. “Sabe quanto custam os bilhetes do Benfica?”, perguntou. “Sei, comprei para hoje e custaram-me 30 euros cada um”, respondeu.

Os deste jogo foram comprados. Mas Júlio Loureiro nem sempre precisa de comprar bilhetes para ir a jogos do Benfica. Nem do Benfica, nem de outros clubes. Ele próprio o admitiu e explicou em tribunal. É que além de funcionário judicial foi também observador de árbitros e, por isso, tinha direito a convites para jogos. “Tinha e mesmo como jubilado continuo a ter. Todos os clubes disponibilizam convites… a magistrados, a políticos, a polícias“, ironizou.

O funcionário judicial não teve, assim, problema em admitir em tribunal que recebia bilhetes para jogos na Luz das mãos do ex-assessor jurídico do Benfica. Mas fez uma ressalta: esses bilhetes não eram para ele, mas para a sua filha. Porque, lá está, como observador de árbitros, já tinha convites para ele, mas se levasse a filha “precisava de outro”. Esses sim já eram uma oferta — que considera que “não tinha gravidade nenhuma” — de Paulo Gonçalves, uma “das pessoas mais simpáticas e cortês” que disse conhecer. O mesmo com as camisolas oficiais do Benfica que terá recebido: não eram para si, mas “para um casal”.