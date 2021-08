“Ocean Eyes”, o tema que a fez explodir, foi criado por Finneas para a banda que ele tinha com amigos. Mas Billie Eilish ficou tão obcecada que a cantou e fez o upload para a plataforma SoundCloud. O objetivo era bem mais simples do que podia parecer: Billie só queria partilhar a melodia com um professor de dança para que este criasse uma coreografia. Nessa altura, a sua grande paixão ainda era a dança contemporânea. Uma lesão fê-la desviar-se desse caminho e virar-se para a música.

Em novembro de 2018 entrou para a lista da Forbes “30 antes dos 30” como a segunda celebridade mais jovem — à sua frente só tinha a também cantora Grace Vanderwaal, com 14 anos.

Por esta altura ainda nem tinha editado o primeiro disco de originais — When We Fall Asleep, Where Do We Go? saiu a 29 de março de 2019 com 14 faixas — mas a legião de fãs já sabia de cor temas como “You Should See Me in a Crown” ou “Wish You Were Gay”.

[ouça “Happier Than Ever” na íntegra através do Spotify:]

O choque da fama

Quando carregou no botão de “upload” do SoundCloud, a vida nunca mais foi a mesma — mas, nesse momento, Billie Eilish ainda não sabia. A canção tornou-se viral, seguiu-se um contrato com uma editora, entrevistas, capas de revistas, campanhas publicitárias. De repente, era uma estrela pop, mas ela só queria ser a miúda que tinha sido até ali.

“Odiava sair de casa, odiava ir a eventos, odiava ser reconhecida. Odiava que a internet tivesse uma data de olhos em cima da mim. Só queria estar a fazer porcarias de adolescente”, reconheceu numa entrevista dada ao Los Angeles Times em julho.