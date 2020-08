Mas ao falarmos do contrato de Meca-Medina é impossível esquecer que é precisamente com essa obra que surgem todas estas suspeitas em torno de Juan Carlos. Diz que Juan Carlos sentiu a necessidade de demonstrar que ainda tinha valor, mas a ideia que resulta de tudo isto é a de que o rei estava já numa situação de descontrolo. E que no fundo isso significava que não conseguia demonstrar valor sem, ao mesmo tempo, alegadamente enriquecer simultaneamente com esse gesto.

Isto é obviamente parte de toda esta questão. Mas para mim há um problema fundamental com a alegação da linha de alta velocidade: os 100 milhões foram pagos em 2008 e o contrato só surgiu em 2011. Portanto, há um problema cronológico. Foram os juízes suíços e Corinna Larsen que estabeleceram essa ligação. Depois, como foi no escândalo de Lockheed com o príncipe Bernardo [dos Países Baixos] na década de 1970, normalmente é a empresa que está a tentar ganhar o contrato que paga à pessoa que vai tomar a decisão — não o contrário. Porque é que o rei saudita haveria de pagar 100 milhões a Juan Carlos quando é o próprio governo saudita que vai pagar pelo contrato? A explicação que tem sido dada, de que Juan Carlos convenceu as empresas espanholas a baixarem o preço, é para mim muito pouco convincente. Sobretudo porque se trata de uma parceria entre empresas espanholas e sauditas. Por isso, porque é que o rei saudita pagaria ao rei espanhol para lhe agradecer um desconto num contrato de grande dimensão quando isso implicaria que as próprias empresas sauditas não poderiam beneficiar tanto desse negócio quanto poderiam desde o início? O que quero dizer é que não conhecemos suficientemente os detalhes para perceber o que é que se passou. Isto aconteceu debaixo do nariz de vários governos. Especificamente de Zapatero e depois de Rajoy. E o rei foi acompanhado por ministros dos Negócios Estrangeiros. Estas pessoas disseram todas em público que os contratos em causa seriam impossíveis se não fosse o rei. Porque é que ninguém pergunta a estas pessoas o que é que elas sabiam da forma como estes contratos foram celebrados em países em que não há controlo político? Estes governos e estas empresas privadas foram os principais beneficiários — mesmo para lá destas supostas luvas de 100 milhões de dólares, que por si só são um grande problema. Há uma fotografia incrível de Juan Carlos a voar para a Rússia em 2012, em que ele está no avião com José Manuel García-Margallo [ministro dos Negócios Estrangeiros de Mariano Rajoy entre 2011 e 2016] e dois ou três amigos que, só por acaso, são presidentes de enormes empresas — como Juan-Miguel Villar Mir, da construtora OHL, ou José Lladó, da Técnicas Reunidas. São todos amigos próximos do rei. Para lá da questão de possíveis luvas, isto é a expressão de um sistema assente no capitalismo de compadrio.

Essa ideia do compadrio parece clara no caso das empresas que terão lucrado com grandes empreitadas e também no caso dos políticos que chegavam a Espanha e se podiam gabar ao país de terem conseguido grandes contratos para a economia do país. Mas não houve também muita gente a fazer vista grossa porque Juan Carlos era, no fundo, Juan Carlos? Refiro-me à ideia do que era o Juan Carlos da Transição, que na sua biografia política bem diz ter trazido a democracia para a Espanha, e não ao Juan Carlos dos escândalos, que começa a surgir mais publicamente após a maioria absoluta de Felipe González em 1982.

Creio que a tentativa de golpe de Estado de 1981 teve muito a ver com isso, porque muitas pessoas estavam convictas de que ele salvou a democracia nesse ano. E é muito importante dizer também que os jornalistas também fizeram vista grossa.

Depois de 1981?

Sim, e isto só começou a mudar por volta de 1992 ou 1993. Foi nessa altura que começaram a sair as primeiras notícias nos media espanhóis sobre a vida de mulherengo do rei. Como é que isto muda? Creio que sobretudo por uma questão geracional. Por um lado, há as pessoas que se recordam da morte de Franco em 1975, do papel do rei na Transição e da tentativa de golpe de 1981. Por outro, por volta de 1992, já não há muitas pessoas que tenham vivido tudo aquilo. E essas pessoas começaram a assumir que a democracia era um dado adquirido. E quem acha que a democracia é um dado adquirido, acham o mesmo do rei. E quem acha que o rei é um dado adquirido então acha que não há problema em gozar com ele ou em fotografá-lo completamente nu ou em falar das amantes dele. As pessoas pensaram: “Ele fez um bom trabalho, mas já não precisamos dele para proteger a democracia espanhola”. Isto tudo aconteceu ao mesmo tempo em que havia um poder executivo muito forte, no tempo de Felipe González, que governou com grandes maiorias no parlamento entre 1982 e 1993. O interessante é que de acordo com as sondagens a popularidade do rei não desceu na primeira crise económica da Espanha democrática, que foi em 1992 e 1993. A monarquia manteve-se sempre à tona e permaneceu mais popular do que os partidos e do que o parlamento. Mas já não foi assim na crise de 2008. Em 2008, todas as instituições foram prejudicadas e a monarquia mais do que a maioria. Por isso, creio que há aqui uma questão de renovação de gerações. Agora, respondendo à questão: porque é que as pessoas fizeram vista grossa? No fundo, por uma questão de gratidão.

Gratidão…

Sim, no fundo é isso. Pelo papel que ele teve na restauração da democracia. E no início as pessoas, sabendo da sua vida de mulherengo, pensaram que, enfim, ele estava no direito dele desde que isso não interferisse com o desempenho dele como chefe de Estado.

Mas essa tolerância diminuiu. Psicologicamente as pessoas deixaram de olhar para o rei dessa forma. E também o rei parece ter tido uma mudança psicológica depois dos anos da Transição. Sei que os seus escritos sobre Juan Carlos são de natureza política, mas permita-me que o convide para uma análise mais psicológica. Esta mudança de postura do rei deve-se ao quê? Acredita na tese que diz que, com a maioria de Felipe González em 1982, Juan Carlos deixou de se sentir na obrigação de ser o “bombeiro da democracia espanhola”? E que, depois de uma infância e de uma juventude tão austeras, chegado a esse ponto, Juan Carlos decidiu aproveitar tudo o que não pôde aproveitar até aí?

É certo que ele teve uma infância bastante má. Ele tem um ressentimento com o facto de os pais o terem enviado para um colégio interno [na Suíça] aos 10 anos, idade em que ficou entregue a si mesmo. Mas creio que a maior mudança surge quando sente que a democracia está consolidada e quando fica claro para ele que a monarquia é compatível com um governo socialista — o que, do ponto de vista de Juan Carlos, era o mais desafiante porque foi algo que o rei Afonso XIII [avô de Juan Carlos, que abdicou do trono e na prática dissolveu a monarquia em 1931 após a vitória de partidos republicanos nas autárquicas desse ano] nunca conseguiu fazer. A meio da década de 1980, Juan Carlos já podia dizer que tinha conquistado todos os seus principais objetivos: entrada na NATO em 1982 e entrada na Comissão Europeia em 1986. Nessa altura Espanha estava totalmente integrada no mundo ocidental, era uma democracia moderna e estável. E, por isso, nessa altura houve uma dose de relaxamento por parte do rei. Mas olhei para as estatísticas do tempo que ele passou fora do país em representação do país na década de 1980 e são números incríveis. Como tal, seria errado dizer que ele se encostou e foi de férias. Na verdade ele estava a trabalhar no duro.