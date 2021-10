Manuel António Pina não corre o risco de ser esquecido?

Ele achava que seria esquecido. Dizia-me muitas vezes que “isto é tudo para esquecer” e dava-me exemplos: “Vê lá este poeta e aquele escritor, tão admirados que eram, mas morreram há pouco tempo e já ninguém fala deles.” O Pina achava que lhe aconteceria o mesmo, não acreditava na posteridade. Aliás, ridicularizava os poetas que acreditavam na posteridade e que trabalhavam para ela, via nisso uma atitude pretensiosa.

E ele não vai cair no esquecimento?

Não vai. Enganou-se rotundamente. Mas é bom dizer que a poesia dele viveu no anonimato, numa certa indiferença do grande público, desde que começou a publicar até ter quase 60 anos. Só no fim dos anos 90 é que começou a ser reconhecido, o que o pôs até preocupado, desconfiado. Não era conhecido do grande público, mas era um poeta de culto para uma geração culta. Dava-se bem nesse nicho. Só quando começou a publicar pela Assírio & Alvim, em 1999, é que passou a ser visto como poeta maior. O primeiro crítico que deu nota disso foi Eduardo Prado Coelho, que à época tinha uma coluna no jornal Público que era completamente referencial. Recomendava um disco que tinha ouvido e no dia seguinte as pessoas iam todas às lojas à procura do disco. As pessoas precisam de referências e Eduardo Prado Coelho dava-lhes referências. Foi ele o primeiro a dizer que estava ali um poeta maior, pelo qual ninguém tinha dado até então.

No Porto também aconteceu a descoberta tardia?

Sim, sim. Como digo, ele começou por ser lido por uma elite cultural, um nicho, mas só chegou ao grande público depois da Assírio & Alvim, uma editora muito respeitada, dirigida pelo Manuel Hermínio Monteiro, e que tinha no catálogo nomes como os de Herberto Helder ou Mário Cesariny. O livro de 1999 chamava-se Nenhuma Palavra e Nenhuma Lembrança, não tinha nada de especial em relação aos anteriores, repetia as suas obsessões temáticas, os seus tópicos, mas tornou-o conhecido. Conto isto na biografia: o próprio Óscar Lopes, autor da História da Literatura Portuguesa, que tinha descartado o Pina ao dizer que ele era um autor “intrigantemente monocórdico”, lhe telefonou depois a dizer que não se tinha apercebido da importância da obra e que iria retificar. Realmente, na edição seguinte da História da Literatura Portuguesa, a 17.ª, lá aparece o Pina como um dos nomes maiores da poesia contemporânea.

O que é que fica dele: o poeta, o autor de livros infantis que afinal também são para adultos, o renovador do jornalismo no Jornal de Notícias, o cronista…?

Fica-nos tudo isso e ainda bem que fala da faceta de cronista, que é muito importante. Há até quem pense que as crónicas dele fazem parte, por direito, da sua obra literária. É o caso do Sousa Dias, que organizou antologias das crónicas dele, e que cito na biografia. O Pina considerava as crónicas fora da literatura, dado o carácter transitório. As crónicas são filhas de Cronos, dependem do tempo, refletem o tempo, depois morrem. Claro que as circunstâncias se perdem, mas fica a construção verbal. As crónicas dele tinham grande fulgor literário, o que lhes dá distinção e duração e faz delas objetos literários. Ele tinha uma relação com a linguagem e as palavras que era um caso de amor. A biografia aliás segue o rasto da relação dele com as palavras, que vinha da infância. Tinha cinco, seis anos, e entre os brinquedos que tinha contavam-se as palavras. Ele brincava com as palavras. Criou uma intimidade e um amor com as palavras… A vida dele foi uma autêntica história de amor com palavras. Não foi só poeta, escritor e jornalista, fez mais coisas. Fez publicidade, guionismo televisivo. Todas essas atividades estavam relacionadas com as palavras. Aliás, quando foi para a tropa, no fim dos anos 60, em plena Guerra Colonial, em vez de lhe darem uma espingarda colocaram-no na divisão de ação psicológica, em que ele tinha de fazer uma espécie de propaganda. Ou seja, mais uma vez, as palavras.