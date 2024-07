Biólogos descobrem que ave da ilha Bugio, na Madeira, persegue furacões — não é conhecida qualquer outra com este comportamento

A investigação permaneceu no pensamento de Francesco Ventura mesmo depois do doutoramento até que, no final do ano passado, o investigador, que atualmente está a viver nos Estados Unidos, desenterrou os dados. Queria perceber o que levava as duas espécies a seguirem para destinos diferentes no arquipélago da Madeira, mas chegou a resultados bem mais “surpreendentes”. Quase por acaso, numa espécie de momento “Eureka”, olhou para a interação das aves durante a época de furacões do Atlântico e percebeu que estas seguiam o seu rasto.

Através de dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos da América (NOAA, na sigla em inglês) o biólogo olhou para seis grandes tempestades que ocorreram no Atlântico Norte entre 2015 e 2019: Gaston, Ophelia, Lee, Gabrielle, Maria e Lorenzo. Comparando a localização das aves com o percurso dos furacões, notou que estas nunca estavam muito atrás do percurso que os furacões faziam pelo Atlântico. “No nosso estudo provamos que estas aves seguem o rasto dos furacões durante dias e por milhares de quilómetros. Isto é algo bastante novo e emocionante”, sublinha.