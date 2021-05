E como vê a forma como decorre o processo de vacinação?

Vejo com muita esperança. As lacunas que também neste processo se verificam também são compreensíveis. Temos vacinas que não tiveram aquela fase de experimentação em humanos que é habitual no campo dos medicamentos. Depois começou a desconfiar-se de uma ou de outra. Não sabemos se isso é verdade, ou não. Joga-se milhões de milhões e às vezes a desinformação interessa a determinadas empresas em detrimento de outras. Na verdade, tudo isso na opinião pública causou depois alguma preocupação. Por outro lado, aquelas que se imaginava que eram as mais seguras começaram a não poder dar resposta e deixou de haver uma quantidade significativa para poder imunizar todas as pessoas. Enfim, são esses processos, de altos e baixos, que agora, felizmente, na Europa — no mundo inteiro não — começam a ter uma velocidade de cruzeiro e, se Deus quiser, até ao verão estaremos imunizados.

O senhor já foi vacinado?

Não. Não. O Bispo sujeita-se (risos) à forma de proceder normal, mas já fui convocado. Será em meados deste mês de Maio, se Deus quiser.

Como é que vê o facto de alguns padres terem sido vacinados na primeira fase?

Foi uma falsa questão — o Bispo tem autoridade para o dizer porque não foi vacinado e só será daqui a 15 dias. Os sacerdotes, os diretores dos lares andam no dia a dia a coordenar tudo, da senhora ou senhor assistente do lar, da limpeza, disto ou daquilo que não veio, é preciso coordenar quem é que vai fazer este serviço ou quem leva o utente do lar ao hospital… Num contexto em que tem de lá estar dentro, se ele próprio não fosse vacinado podia ser um foco de transmissão do vírus.