Bispos portugueses vão a Roma para encontro com Papa e responsáveis do Vaticano. Abusos de menores e JMJ são temas incontornáveis

O sacerdote foi também questionado sobre o facto de o programa detalhado da visita não incluir uma reunião com a Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores, o organismo máximo do Vaticano para supervisionar a luta contra os abusos de menores. Contudo, com a reforma da Cúria Romana implementada em 2022 pelo Papa Francisco, aquele organismo passou a estar sob jurisdição direta do Dicastério para a Doutrina da Fé. Por isso, explicou Manuel Barbosa, o tema deverá ser abordado não só na reunião dos bispos com esse dicastério (21 de maio às 10h30), mas também no encontro com o Dicastério para os Bispos (21 de maio às 8h45).

Desde a última visita ad limina dos bispos portugueses, a crise dos abusos sexuais de menores intensificou-se no país: em 2018, o Papa Francisco convocou os bispos de todo o mundo a Roma para uma cimeira sobre a proteção de menores, que aconteceu em fevereiro de 2019; na sequência dessa cimeira, foram implementadas novas regras internas e criadas, em todas as dioceses, comissões de proteção de menores; em 2021, os bispos portugueses anunciaram a criação de uma comissão independente para estudar a realidade dos abusos desde a década de 1950 até à atualidade; o relatório final da comissão, apresentado no início de 2023, revelou uma estimativa de pelo menos 4.815 vítimas de abusos no período estudado; já em 2024, os bispos portugueses anunciaram o lançamento de um programa de atribuição de reparações financeiras às vítimas.

Além destes dois temas incontornáveis, deverá também estar em cima da mesa o Sínodo dos Bispos atualmente em curso — iniciativa de auscultação dos católicos de todo o mundo que terá o seu encerramento formal em outubro deste ano.

O programa da visita é, nas palavras do padre Manuel Barbosa, “muito apertado”. Enquanto a última visita ad limina foi de oito dias, esta será de apenas quatro dias e meio, o que obriga à condensação dos compromissos. O encontro arranca logo na manhã do dia 20 de maio, com um encontro com a Secretaria Geral do Sínodo. Segue-se a visita ao Dicastério para os Institutos da Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica e ainda ao Dicastério para a Evangelização. No final do primeiro dia, os bispos portugueses celebram uma missa na basília de São Paulo, em Roma.

O segundo dia inclui encontros com os Dicastérios para os Bispos, para a Doutrina da Fé e para os Leigos, Família e Vida (aquele que tutela a JMJ), bem como com a Secretaria de Estado do Vaticano. No final desse dia, os bispos celebram uma missa na Igreja de Santo António dos Portugueses, e ainda jantam na embaixada de Portugal junto da Santa Sé.

O terceiro dia inclui encontros com os Dicastérios para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, para a Cultura e Educação, para o Clero e para a Comunicação. Este será um dos dias de destaque, já que os bispos portugueses se vão reunir com o único dicastério da Santa Sé liderado por um português: o cardeal José Tolentino Mendonça, que é prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação.

O penúltimo dia inclui ainda encontros com os Dicastérios para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, para a Evangelização e para as Causas dos Santos, bem como um encontro com os responsáveis do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica (o órgão máximo da justiça eclesiástica). Para a manhã do último dia está agendada uma missa na Basílica de São Pedro, presidida pelo bispo José Ornelas (presidente da CEP), e finalmente a audiência com o Papa Francisco.