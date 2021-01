Aos poucos, porém, as miúdas começaram a mostrar saudades da Europa e a família decidiu deixar a Tailândia. Mas “na Holanda toda a gente parecia estar a viver aterrorizadas [com a pandemia]. Não era um cenário onde eu queria estar – portanto, decidimos visitar outros países e acabámos à procura do sol de Espanha, mas em Espanha as pessoas pareciam estar ainda mais tolhidas de medo” de contrair o novo coronavírus. “Não dava, para mim, viver assim”, diz.

Didi recusa considerar-se um “negacionista” em relação ao novo coronavírus. Garante que respeita toda a gente (quem evita sair de casa, quem não vai a lado nenhum sem máscara nem álcool-gel, etc…), mas argumenta que “é impossível controlar a vida e dominar os riscos para a saúde humana. Este vírus é perigoso como eram também perigosos muitos outros vírus que surgiram no passado – como a gripe dos porcos, por exemplo – e muitos outros que surgirão no futuro”, advoga. Recusa-se a “viver no medo” e foi por isso que não ficou muito tempo em Espanha.

O empresário tem um amigo futebolista que joga num dos “três grandes” e também é um entusiasta das criptomoedas. Terá sido ele uma das pessoas que disseram ao holandês, enquanto estava em Espanha, que no país ao lado as regras não eram tão apertadas.

“É agora: vamos para Portugal”, disse, para a família, um dia ao pequeno-almoço. Compraram um Land Rover e fizeram-se à estrada.

Bitcoin. Recordes atrás de recordes (voltou a febre das criptomoedas)

A família de Didi apostou tudo o que tinha – algumas centenas de milhares de euros, com a venda da casa, da empresa e os outros bens e poupanças. Transformaram tudo em bitcoin antes da escalada mítica de 2017, que levou a cotação da moeda digital até muito perto dos 20 mil dólares. Perto desse “topo”, vendeu cerca de um quinto das suas bitcoins, o que foi importante porque depois, em 2018, veio uma correção brusca – que levou a cotação para menos de 4 mil dólares.

Nessa correção, o valor das bitcoins da família baixou em “mais de 500 mil dólares”, confirma o holandês. Mas nessa descida dos preços Didi não perdeu um único cêntimo pela simples razão de que não vendeu nada – pelo contrário, reforçou, garante.

Se assim foi mesmo, os últimos meses trouxeram-lhe muitas razões para sorrir: o valor da bitcoin em dólares não só recuperou desses mínimos como quadruplicou o seu valor em 2020. Tocou os 20 mil dólares em meados de dezembro, passou os 30 mil nos primeiros dias de 2021 e passou os 40 mil dólares na última semana, dobrando os recordes de 2017/início de 2018.

Nos últimos dias, tem-se aguentado perto desses valores – apesar de algumas correções negativas expectáveis que foram rapidamente invertidas, um sinal da força que a criptomoeda está a demonstrar na negociação à escala mundial que corre 24 horas por dia e 7 dias por semana.

Nos vídeos que coloca no canal do Youtube – adornados com os thumbnails chamativos, de cores garridas, que são imagem de marca de boa parte dos youtubers – o holandês explica porque é que, na sua visão, a bitcoin poderá chegar aos 100 mil dólares até ao final deste novo ano. São previsões em interesse próprio, é claro, e os céticos poderão olhar para o discurso de Didi como aquele de um típico “influenciador” a querer envolver outras pessoas num esquema piramidal e fraudulento.

A realidade, porém, é que embora possa contribuir para persuadir mais algumas pessoas a explorarem o mundo das criptomoedas – seja por pura especulação ou algo mais do que isso – não são alguns vídeos de entusiastas no Youtube que são, por si só, capazes de gerar a imensa procura que existe pelas moedas digitais, com a bitcoin à cabeça, até mesmo entre os grandes fundos de investimento internacionais.

Senão vejamos: Didi vê a Bitcoin a chegar aos 100 mil dólares? Ora, o “gigante” bancário norte-americano JP Morgan ainda esta terça-feira antecipou que a criptomoeda tem perfeitas condições para superar os 146 mil dólares (no longo prazo), em parte porque já começa a concorrer com o ouro na atração de grandes fluxos de capitais mundiais.

Recorde-se que este mesmo banco de investimento (ainda) tem como presidente Jamie Dimon, que em 2017 disse que não queria saber da bitcoin “para nada” e que quem a comprasse era “estúpido” ou, então, alguém “envolvido em “crimes” – “para criminosos, sim, é um excelente produto”. Aliás, o executivo chegou a dizer que quem “se metia” nas criptomoedas não tinha lugar nos quadros do JP Morgan, devendo ir fazer a sua vidinha para outro lado. Três anos depois, o seu banco mostra que, afinal, quer entrar no jogo.

“A próxima guerra vai ser travada pelas bitcoins”

É uma bolha? “Claro que é uma bolha, mas o que é que não é uma bolha? O que é o ouro? O que é o mercado imobiliário?”, pergunta Didi Taihuttu. Na ótica do holandês (partilhada pelos maiores entusiastas das criptomoedas), “há bolhas em todo o lado, o que não quer dizer que os ativos deixem de existir”. E, acrescenta, “os governos e os bancos centrais mundiais já estão a perceber que podem brincar com isto como sempre brincaram com o ouro” (que constitui boa parte das suas reservas de valor).

“A próxima guerra vai ser travada por causa da hegemonia nas criptomoedas. No passado recente, houve guerras pelas reservas de petróleo dos países mas, no futuro, os EUA não vão entrar em conflito com o Irão por causa do petróleo – vai ser por causa das bitcoin que o Irão tem vindo a minerar e a comprar para, dessa forma, conseguir contornar as sanções impostas pelos EUA ao Irão e à sua participação no mercado do dólar”, diz Didi Taihuttu.

Porque vale cada bitcoin 40 mil dólares? E quem a criou? ↓ Mostrar ↑ Esconder Resposta simples: uma bitcoin passou nos últimos dias a valer mais de 40.000 dólares porque alguém — várias pessoas, na verdade — aceitou trocar 40.000 dólares, garantidos pela Reserva Federal dos EUA e pelo Tesouro norte-americano, por uma unidade desta moeda digital que não é garantida por ninguém em particular (só por todos os envolvidos com bitcoins, em geral, porque todos participam no registo global — o blockchain — que toma nota de todos os movimentos e evita, por exemplo, que a mesma moeda seja usada duas vezes). Na prática, a valorização da bitcoin está a ser justificada pelos especialistas como uma antecipação da entrada de grandes fundos de investimento tradicionais neste ativo. Por outro lado, a expansão inflacionista que os bancos centrais – desde logo, a Fed dos EUA – lançaram em resposta à pandemia (e até antes) torna atrativo um instrumento que, por definição, nunca será possível “imprimir” mais de 21 milhões de unidades. Sublinhe-se, porém, que não é preciso comprar uma bitcoin inteira, mas apenas uma ínfima parte – cada bitcoin é divisível até à oitava casa decimal, sendo que cada 0,00000001 bitcoins correspondem a um “satoshi”. Chama-se “satoshi” à unidade mínima da bitcoin porque o pai do código é alguém chamado Satoshi Nakamoto – ou, melhor, alguém que usou esse nome como pseudónimo. Vários nomes surgiram na imprensa ao longo dos anos, como possíveis “pais da bitcoin” (alguns dos quais auto-proclamados), mas nunca houve uma confirmação plena do contexto misterioso em que surgiu a criptomoeda. Boa parte dos entusiastas da bitcoin acreditam, porém, que o autor do paper revolucionário onde se propõe a criação de uma moeda descentralizada foi o norte-americano Hal Finney, um génio da informática que morreu em 2014 vítima de esclerose lateral amiotrófica. Quando já estava muito doente, Hal Finney negou a autoria da proposta mas muitos acreditam que foi uma forma de proteger a sua família quando sabia não lhe restar muito tempo de vida – além disso, caso seja esta a verdade, Finney poderá ter percebido que manter o mistério sobre a origem da bitcoin ajudaria ao seu propósito libertário.

E não é só o Irão, salienta o holandês: “os chineses também querem ser os maiores donos de bitcoin” e a Rússia também investiu fortemente nas suas capacidades nas criptomoedas e noutras vertentes do mundo digital. O que sustenta o valor da bitcoin, nesta perspetiva, é que o próprio código informático que sustenta a moeda define que o número máximo de bitcoins nunca ultrapassará os 21 milhões – e será cada vez mais difícil “minerar”, ou “extrair”, novas moedas.

Isso contrasta com as políticas inflacionistas que os bancos centrais têm vindo a lançar nos últimos anos, muito antes até da pandemia – embora a Covid-19 tenha levado os bancos centrais a “imprimir” mais dólares, euros, libras e a generalidade das moedas convencionais.

O mesmo até pode aplicar-se, um dia, ao ouro, que tem muito pouca nova produção anual mas “quem sabe se, à medida que a tecnologia extrativa evolui, um dia não vamos encontrar uma imensidão de ouro enterrado algures no planeta? Ou quem sabe se o Elon Musk vai trazer uma batelada de ouro de Marte ou de outro sítio? O que acontece ao valor das reservas dos bancos centrais nesse momento?”, pergunta Didi Taihuttu.