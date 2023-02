Não há margem para divisões. Na hora da despedida de Catarina Martins, onze anos depois de ter pegado no leme do partido ao lado de João Semedo, o Bloco quer apresentar-se como uma frente unida e evitar embates entre as principais tendências, que estão a preparar uma moção conjunta. Com vários dos rostos mais conhecidos do partido a colocarem-se prontamente fora da corrida à sucessão, quem se prepara para avançar é Mariana Mortágua, sabe o Observador.

Assim que Catarina Martins fez a curta declaração, na manhã desta terça-feira, em que desfazia o tabu que os dirigentes do Bloco vinham alimentando há semanas, os bloquistas começaram a passar uma mensagem: o partido está unido — incluindo na solução de futuro que promete apresentar já até ao fim do mês.

“A sucessão vai ser muito pacífica. Em termos de direção, de certeza absoluta. As soluções futuras estão a ser construídas com enorme unidade“, apontava ao Observador, minutos depois, um dirigente que acompanhou o processo, enquanto se sucediam as ‘negas’ de vários dos nomes que costumam estar mais bem cotados na bolsa de apostas do Bloco, autoexcluindo-se da corrida.

“Não”, respondeu simplesmente à Renascença, quando confrontado com a questão, o líder parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares. “Não admito”, acrescentaria, aos microfones do Observador, a eurodeputada Marisa Matias, outro dos nomes sempre dados como prováveis para uma sucessão no Bloco.

