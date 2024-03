Bloco culpa Pedro Nuno por defender legado de Costa. Catarina Martins será candidata às europeias

Um balanço, um anúncio e um lamento. No final da primeira reunião da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda após as eleições de domingo, o partido admitiu que falhou o seu maior objetivo para estas eleições, disparando contra o PS e a sua defesa do costismo, e aproveitou para anunciar que Catarina Martins será mesmo a primeira candidata às eleições europeias. Pelo meio, a direção do partido ouviu os reparos da fação mais crítica (e minoritária) à estratégia do Bloco nestas eleições, que fez com que o partido “visse todos os seus objetivos caírem”.

Quanto à linha oficial do partido, a ideia é clara: o Bloco admite que perdeu — embora prefira ver o copo meio cheio e lembrar que “resistiu” e ainda ganhou 30 mil votos, ainda que isso não se tenha traduzido em mais deputados. Mas, sobretudo, admite que a esquerda como um todo perdeu: como Mariana Mortágua reconheceu em declarações aos jornalistas, o Bloco, que se empenhou durante a campanha em lutar por uma maioria de esquerda no Parlamento que lhe permitisse fazer depois um acordo com o PS, “não cumpriu o objetivo maior e primeiro de afirmar uma alternativa de esquerda em Portugal”.

O que as eleições trouxeram foi o resultado contrário: “Temos uma viragem à direita e uma radicalização da AD e IL e crescimento muito preocupante da extrema-direita”, diagnosticou. E para isso apontou várias explicações: quanto à subida galopante do Chega, acredita que o “apoio cada vez maior das elites económicas”, a tendência global de crescimento de partidos radicais de direita, os “interesses geopolíticos com apoios em vários países” e o “apoio de grupos religiosos” contribuíram para a eleição histórica de 48 deputados.

Mas não será só isso: o “desgaste da governação do PS”, e em particular da governação em maioria absoluta — contra a qual o Bloco disparou dia sim, dia sim durante a campanha — também terá levado mais eleitorado ressentido a votar no Chega. Se aos jornalistas Mariana Mortágua criticou o PS por não se separar do legado de António Costa, no documento de resolução da Mesa Nacional essa crítica é feita com ainda mais detalhe: após a queda do Governo provocada sobretudo pela Operação Influencer (“debilmente explicada até hoje”, aponta o partido), o “centro do discurso” do PS foi “a defesa do legado de António Costa, sem vestígio de autocrítica” sobre o “fracasso” dos anos pós-geringonça.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para os bloquistas, o PS de Pedro Nuno Santos, que tentaram poupar durante a campanha, seguiu uma “orientação continuísta face à maioria absoluta e assim retirou “credibilidade” à hipótese de uma nova maioria política, defendida pelo Bloco e “por todos os partidos à esquerda do PS”. “Assim, a campanha do PS facilitou a viragem à direita, que é a maior da história da democracia portuguesa”, critica o partido.

De novo, o copo meio cheio: ainda assim, o Bloco frisa que ganhou mais votos, segurou os seus deputados e “resistiu” porque foi claro na defesa das suas bandeiras, no choque com o poder económico e no “confronto com a extrema-direita”, “criando-lhe a única dificuldade séria que enfrentou em toda a campanha – explicar as origens milionárias dos seus financiamentos”.

De resto, o Bloco aponta, na mesma resolução, para um “processo de erosão” dos partidos do centro, que explica por registar uma “alternância sem verdadeira alternativa”; para uma “radicalização da direita” que é acelerada pelo resultado do Chega (fruto do voto de novos eleitores, jovens e pessoas que se costumam abster) mas que também se nota no programa e discurso da AD e da IL, numa “fronteira pouco sólida com a extrema-direita”; e para a emergência de um “racismo e ultraconservadorismo” que são “marcas de uma reconfiguração internacional” da direita.

“Em Portugal, esse projeto recupera velhas narrativas (a glorificação do passado colonial, a islamofobia e a ciganofobia seculares, o medo misógino à igualdade) e novos descontentamentos (desertificação e abandono pelos serviços públicos), em particular na juventude”, alerta o Bloco.

Quanto à esquerda, o que lhe resta é ir trabalhando em construir a alternativa à direita de que tem vindo a falar. Conformado com a ideia de que não existirá uma maioria à esquerda, como Pedro Nuno Santos anunciou logo na noite das eleições, o Bloco promete ser uma “oposição determinada e corajosa” à direita, em “convergência” com os outros partidos de esquerda, com quem está a agendar reuniões para os próximos dias, como confirmou Mariana Mortágua. Sempre a pensar no “campo da oposição”, mas simultaneamente querendo afirmar “um projeto alternativo”.

E, para já, reagindo com cautela ao primeiro projeto que pode pôr em causa essas convergências à esquerda: a apresentação de uma moção de rejeição ao próximo governo, já anunciada pelo PCP — o Bloco, que tenderá a concordar mas que sabe que o projeto não passará, uma vez que o PS prometeu deixar a direita constituir governo, diz que por uma questão de “prudência” não se pronunciará já sobre um documento (e um governo) que ainda não existe.

Sobre o futuro, a resolução da Mesa Nacional deixa algumas promessas: o Bloco trabalhará com “perseverança” para não admitir a corrosão do “programa histórico da esquerda” em questões como o racismo e a xenofobia; quererá desenvolver a tal “unidade” de quem se “opõe à ofensiva da direita”, começando já por incentivar grandes mobilizações no 25 de Abril contra “quem julga ter consumado nestas eleições o enterro do 25 de abril”; e vai “lutar” na defesa das suas causas e contra “as medidas do governo da direita”, assim como “os impasses sociais que o novo governo” — embora este ainda não exista — “não tem qualquer intenção de superar”.

Catarina Martins a caminho de Bruxelas

Feito o balanço, Mariana Mortágua quis passar ao próximo combate: o das eleições europeias, que podem servir como verdadeira prova de fogo para uma esquerda reduzida nas últimas duas eleições legislativas. A própria coordenadora colocou grande ênfase na preparação desse ato eleitoral, frisando que o combate à extrema-direita se faz “desde logo na Europa, no Parlamento Europeu”. Se o objetivo do Bloco é ajudar a “organizar” a esquerda na Europa, com um projeto humanista, ecológico e focado nesse combate à direita, o partido acredita que não há nome melhor para liderar essa candidatura do que a antecessora de Mariana Mortágua, Catarina Martins.

Foi assim que Mortágua confirmou que a antiga coordenadora, que “conhece como poucos” os protagonistas e as instituições europeias e tem capacidade para “articular” a esquerda, será a cabeça de lista do Bloco às europeias: Catarina Martins “representa a candidatura mais forte que a esquerda pode apresentar nas europeias e é por isso que será a cabeça de lista do BE”.

O Observador já tinha escrito que, neste final de ciclo de Marisa Matias — que cumpriu três mandatos como eurodeputada e foi agora eleita deputada no Parlamento nacional — o partido estava apostado em levar Catarina Martins até Bruxelas, convicto de que a ex-líder, que fez parte da Comissão dos Assuntos Europeus, continua a ser um ativo eleitoral importante, e que pode ser determinante numas europeias tão reconhecidas como as que estão marcadas para junho. O Bloco aprovará esse programa eleitoral já a 6 de abril.