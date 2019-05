O líder do PSD não foi ao almoço em Lisboa e diz que eleger apenas seis eurodeputados no domingo não é uma grande derrota. Paulo Rangel pede que não se desista e insiste que vai ganhar.

O PSD parece já estar em modo controlo de danos. Na praia de Mira, na quarta-feira, Rui Rio lembrou algo que já tinha dito no Conselho Nacional em que escolheu a lista às Europeias: que o resultado do PSD em 2014 não foram os 27,7% da Aliança Portugal, mas sim 19 ou 20%, tendo em conta que o CDS terá conseguido 7 ou 8%.

O candidato Paulo Rangel, no almoço na cervejaria Trindade, em Lisboa, voltou a repetir um apelo que tem feito aos militantes: “Não desistam, não desmobilizem”. O candidato admitiu que o sentimento, impulsionado pela “bolha mediática”, é que uma vitória será “estranha”, mas garante que domingo vai ser algo que se “entranha“. O discurso continua a ser confiante, mas também é um assumir que há algum desânimo e falta de confiança da estrutura na vitória. À noite, em entrevista à SIC, Rui Rio voltaria a baixar a fasquia e a dizer que se o PSD eleger seis “não é uma vitória”, mas acrescentou que também não seria uma derrota estrondosa.

Rui Rio, que se mostrou muito à vontade na descida do Chiado, não participou no almoço na Trindade, ao contrário do que estava na agenda. Justificou que ia acompanhar Francisco Pinto Balsemão e que, como o fundador do PSD faltou por doença, a sua presença era dispensável. Na realidade, Rio podia ter ido na mesma ao almoço apoiar o seu candidato, já que faltam dois dias para as eleições. O presidente do PSD parece estar mais preocupado em proteger-se caso haja um mau resultado no próximo domingo, 26.

Enquanto descia a rua do Carmo e percorria a rua Augusta, Rio foi recusando qualquer leitura sobre legislativas, considerando extemporânea essa discussão. O líder do partido só quer falar de legislativas depois de junho. E já avisou que é ele que vai a votos em outubro, escusam de preparar novos “golpes”. Nem que caia o Carmo e a Trindade.

Alto. Embora a descida do Chiado não tenha sido a mais impactante dos últimos anos e o jantar-comício em Oeiras tenha tido mesas vazias, tem havido mobilização. A campanha está a ser uma prova de unidade num PSD que estava partido em dois há um ano e meio e voltou a estar bem dividido há quatro meses. Paulo Rangel mostrou que consegue unir várias sensibilidades do partido sem nunca ser visto como um homem do presidente. Rio até ouviu esta quinta-feira elogios de Pedro Pinto, o presidente da distrital mais crítica da sua direção (Lisboa).

Baixo. Quando as coisas correm mal aos políticos, a culpa nunca é deles. É sempre da comunicação social. Rio tem insistido nas críticas à RTP e Rangel voltou a atirar-se esta quinta-feira à “bolha mediática”, como se fosse retratada pelos jornalistas uma realidade que não existe. Não houve na campanha nenhum erro jornalístico relevante (seja voluntário ou involuntário) que prejudicasse um ou outro partido. Todos os casos e casinhos foram provocados pelo debate político. Soa, por isso, a desculpa antecipada.

Paulo Rangel não se incomoda muito quando está sozinho. Por vezes, isola-se a falar ao telefone. Foi o que aconteceu esta quinta-feira antes do almoço na Trindade e depois de ter feito uma viagem de metro entre as estações Amadora-Este e Baixa-Chiado.

