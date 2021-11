Bloco quer acordo escrito e aposta em crise interna no PS após as eleições

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Fazer as pazes com os eleitores zangados, puxar por um novo acordo escrito com os socialistas — frisando que o Bloco não desejava (nem contava que acontecesse) uma crise política — e contar com o instinto de sobrevivência de António Costa num PS que começa a fervilhar e a olhar para Pedro Nuno Santos como o senhor que se segue.

É mais ou menos assim que, uma semana depois de a crise política ter rebentado, o Bloco de Esquerda pensa o seu próprio rumo e a campanha que aí virá. A poeira ainda está a assentar e não é claro, na cabeça dos bloquistas, o efeito que a convocação de eleições antecipadas poderá ter junto do seu eleitorado — o eleitorado que o próprio Bloco julga ter validado o rumo da geringonça e pedido uma repetição da solução nas eleições de 2019.

Publicamente, os dirigentes bloquistas ocuparam-se, nos últimos dias, a repetir as mesmas garantias para eleitor ouvir: não foi o Bloco que quis uma crise, o Bloco só se focou em nove propostas orçamentais já com a intenção de não dispersar nas negociações, o Bloco não considera que as eleições fossem a resposta inevitável ao chumbo do Orçamento, e que se o PS quisesse mesmo negociar tinha negociado e evitado este cenário. Catarina Martins até chegou a mandar uma carta aos militantes para fazer os mesmos avisos e apelar a que os eleitores não se deixem seduzir pelos apelos à maioria do PS.

Chegados aqui, e arrumada a narrativa que serve, no imediato, para conter danos no pós-crise, segue-se a fase seguinte: os argumentos e os cenários que os bloquistas traçam para campanha eleitoral que se segue. As variáveis são muitas — e muitas, confiam o Bloco, vão ser resolvidas dentro do próprio PS.

O efeito Pedro Nuno e Costa, o survivor

Com os dados que existem hoje em cima da mesa é pouco provável que as próximas eleições legislativas venham trazer uma dinâmica parlamentar muito diferente: PS minoritário, esquerda com maioria no Parlamento, António Costa dependente de Bloco e/ou PCP. Neste cenário, os bloquistas apoiam tudo no instinto de sobrevivência de António Costa — preferirá o socialista cair sem acordo ou vergar-se à esquerda?

“A situação de ingovernabilidade pode pôr em causa a liderança do PS”, sugere um dirigente, fazendo eco do que se vai comentando nos bastidores do partido: se a situação do Governo ficar insustentável, sem conseguir chegar a acordos que resolvam o impasse político, o PS vai começar a agitar-se internamente e Costa pode sair fragilizado.