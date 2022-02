Bloco volta às bases e reforça causas. Críticos ponderam tentar convenção antecipada, mas poupam Catarina

Ao Observador, todos alinham pelo mesmo diapasão: Pedro Soares, ex-deputado e um dos rostos mais conhecidos da tendência crítica Convergência, que tem um quinto dos lugares da Mesa Nacional do Bloco, diz que essa questão “fica para a próxima convenção”. O também ex-deputado Carlos Matias corrobora e ironiza: “Não vamos encontrar um bode expiatório. Certamente um dia a Catarina Martins deixará de ser líder”. E a também membro da Convergência com assento na Comissão Política, Ana Sofia Ligeiro, remata: “Não perfilhamos a ideia da demissão da coordenadora. Tem de haver uma responsabilização coletiva”.

Direção olha para conjuntura mas admite problemas de base

Do lado da direção, o balanço é bastante menos dramático – e mais conjuntural. A bipolarização promovida por PS e PSD, acreditam, desviou muito do eleitorado de esquerda para o voto nos socialistas – as sondagens que mostravam Rui Rio a ultrapassar António Costa e o medo de ver o Chega a influenciar a governação fizeram o resto. Tanto que, comentam os dirigentes, se têm ouvido muitas declarações de arrependimento de eleitores de esquerda, que votaram PS sem perceber que contribuiriam para uma maioria absoluta.

Agora, na perspetiva do Bloco, o mal está feito. Resta fazer a reunião “formal” com o PS, sem grandes perspetivas de entendimentos com um António Costa absoluto, e continuar a fazer o trabalho parlamentar normal. O que existe, e aqui o ponto de vista da direção e dos críticos converge, é uma necessidade – também forçada pela redução do palco parlamentar – em trabalhar na implantação do partido no terreno.

Essa necessidade já tinha, aliás, sido constatada depois do desaire autárquico, em que o Bloco perdeu dois terços dos já poucos vereadores que tinha (ficou com quatro) a explicação para a derrota “conjuntural” das eleições presidenciais começou a fazer-se curta. Com as autárquicas, tornava-se evidente que faltava trabalho de base e saía das listas de deputados um dos mais influentes dirigentes do partido, Jorge Costa, para assumidamente se dedicar à “construção partidária”.

Agora, forçosamente ou não, o Bloco terá mesmo de se concentrar na sua ação fora do Parlamento. A ideia será direcionar-se para causas antigas em que sabe que pode focar-se mais – clima, direitos das mulheres, intervenção social – e que terão tido menos espaço nos anos em que a política nacional (e o Bloco em particular) girava à volta da geringonça. Pelo menos, até voltar a ter uma oportunidade de influenciar o poder.

Convenção antecipada e o regresso ao partido “radical”

Embora os críticos também reclamem esse trabalho de base, o ponto em que insistem mais é uma crítica à linha política que está a ser seguida pelo partido – e aí, tanto Carlos Matias como Ana Sofia Ligeiro concordam: poderá ser benéfico antecipar a convenção, para não deixar passar mais de um ano entre uma derrota destas dimensões e a avaliação coletiva do partido sobre a sua estratégia política. Embora a ideia esteja a ser amadurecida nos bastidores, seria, no entanto e de acordo com os estatutos, preciso que 10% dos militantes concordassem ou que a ideia passasse na Mesa Nacional (a próxima reunião está marcada para o próximo sábado). Mas aí os críticos continuam a ser minoritários.

As críticas dos membros da Convergência chegaram a parecer datadas quando o Bloco, primeiro nas negociações orçamentais de 2020 e depois nas de 2021, decidiu votar contra a proposta do Governo. Afinal, há muito que a Convergência e outros grupos mais residuais de críticos reclamavam que o Bloco fizesse inversão de marcha e rompesse com a ideia de “subordinação” ao PS que se gerara nos tempos da geringonça, concentrando-se na apresentação do Bloco como um partido “autónomo” e “radical”, como se lê nas propostas deste grupo.