Vão os portugueses gastar as poupanças?

Outra preocupação do Banco de Portugal tem que ver com a taxa de poupança. Se os portugueses gastarem este ano o que pouparam nos últimos tempos — os que conseguiram poupar — será mais fácil uma retoma em condições da economia portuguesa. Caso contrário, também aqui as contas se complicam.

É certo que a crise representou uma quebra de rendimento para muitos portugueses, nomeadamente para quem ficou desempregado, ou teve sujeito a layoff com apoios que não cobriram totalmente o salário, mas houve também poupanças “forçadas” nesta crise — a ausência de férias ou de gastos recorrentes em restaurantes são apenas alguns dos exemplos. Por isso, a taxa de poupança aumentou para 12,8%, segundo dados do INE divulgados esta sexta-feira, bem acima dos 6,8% de 2019.

Resta saber o que farão os portugueses com esse dinheiro poupado. No cenário ideal, o Banco de Portugal admite que o consumo privado possa crescer “acima do considerado nas projeções” do boletim económico, com implicações sobretudo este ano, ou seja, subiria 3,1% em vez de 2%. As poupanças dos portugueses (com uma taxa “temporariamente inferior à observada antes da crise”) voltariam assim para as caixas registadoras das empresas, que é como quem diz que a economia cresceria a um ritmo mais elevado. “Assume-se que as famílias gastam parte da poupança acumulada em 2020, em larga medida de natureza forçada, o que permite repor mais rapidamente a despesa adiada durante a pandemia”.

No cenário alternativo — um filme de terror para as empresas em Portugal — “a taxa de poupança permanece acima da taxa de longo prazo”. Aqui, o consumo privado “cresce marginalmente em 2021 (0,4%) e recupera de forma mais moderada (3,6% em 2022 e 2% em 2023)”, pelo que “apenas no final do horizonte de projeção, o consumo privado atinge o nível pré-pandemia”. Um cenário que seria o desastre para muitas empresas.

Mário Centeno avisa que “não seria a primeira vez que processos de crise desta natureza estariam associados a alterações mais estruturais do comportamento das famílias e a uma redução mais lenta da taxa de poupança”. Algo que “traria obviamente consequências para o ritmo de crescimento económico”.

Entre os dois cenários, o Banco de Portugal admite que a taxa de poupança regresse ao nível pré-pandemia até 2023, com as famílias “a manterem reservas adicionais num ambiente de incerteza ainda elevada, em que a taxa de desemprego permanece acima do nível pré-pandemia”.