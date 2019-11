Primeiro, houve eleições, a 20 de outubro. Nessa noite, Evo Morales, em busca do quarto mandato que tanto perseguiu, ia liderando a contagem, mas obrigado a disputar uma segunda volta. Quando estavam contados 83% dos votos, porém, a contagem oficial foi escondida do público e apenas partilhada no dia seguinte, já com Evo Morales e o seu MAS (Movimento Ao Socialismo) como vencedor imediato.

A partir daqui, tudo se precipitou. A oposição e os movimentos cívicos contra Morales saíram às ruas, com a polícia a renegar o homem que é Presidente desde 2006. Mais importante ainda, o general Williams Kaliman fez um comunicado, a 10 de novembro, onde deixava a “sugestão” a Evo Morales de que se afastasse — este ainda chegou a propor novas eleições, mas, ciente de que estava cercado, fugiu do país e apareceu no México, dois dias mais tarde, como refugiado político. Nesse mesmo dia, numa sessão parlamentar boicotada pelo partido de Morales e, por isso, sem o quorum legalmente necessário, os partidos da oposição no Senado fizeram uma leitura seletiva da Constituição para declarar Jeanine Áñez, segunda vice-presidente do Senado, presidente interina da Bolívia com o objetivo de convocar eleições.

Problema: Jeanine Áñez não assumiu o cargo com o espírito de um líder de transição. Em vez disso, assumiu a imensa fratura que divide a Bolívia entre indígenas (como Evo Morales) e os descendentes dos colonos europeus (como Jeanine Áñez), ao tocar no também fraturante tema da religião. “A Bíblia voltou ao Palácio”, proclamou a presidente interina, cujos ministros tomaram posse jurando “resistência pacífica à ditadura” e com o compromisso de “devolver Deus ao Palácio de Governo”.