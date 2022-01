Bolsonaro volta ao hospital, mas há pouca solidariedade nas redes sociais. Férias durante as cheias explicam

Mas em julho do ano passado, durante a última hospitalização de Bolsonaro, o cirurgião Rodrigo Oliva Perez, do Centro Especializado em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, explicou à CNN Brasil que o quadro de “suboclusão intestinal” do Presidente estava relacionado com a primeira cirurgia, na sequência do esfaqueamento.

“É como se fosse uma mangueira longa dentro da barriga da gente, uma barreira comprida, o intestino fino tem quase 7 metros e ele fica solto dentro da barriga. No momento em que a gente faz uma cirurgia ou faz múltiplas cirurgias, como é o caso do Presidente, corre o risco de ocorrer aderências. O intestino fica solto, mas acaba cicatrizando em posições não habituais. E com isso algumas curvas que o intestino faz dentro da barriga podem ficar mais agudas, tornando difícil a passagem do conteúdo intestinal”, disse.

“Se o presidente não tivesse tomado a facada, e não tivesse feito nenhum procedimento abdominal, dificilmente ele teria um quadro de suboclusão intestinal. As pessoas não têm quadro de suboclusão intestinal do intestino fino por aderência quando eles não fizeram nenhum procedimento abdominal. É muito raro disso acontecer. Então, de alguma maneira, a facada está associada porque ela desencadeou uma série de procedimentos”, explicou na altura.