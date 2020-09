Farto do desconforto provocado pelo uso repetido da máscara? Ainda não se habituou ao cumprimento do cotovelo? Atarantado com o excesso constante de preocupação com a higiene? É muito provável que as próximas estações frias agudizem os níveis de alarme e incómodo, como também é possível que um dia alguém escreva sobre as novas restrições e hábitos — mas, para já, saiba que não está sozinho numa eventual angústia. “Juntamente com a civilidade vinha o aumento do embaraço, que se traduzia, nesse caso, em regras de higiene (..) A civilização leva sempre à restrição dos costumes, e a dificuldade está em evitar o gesto natural”.

Reprimir o espirro, não coçar a cabeça e muito menos meter os dedos no nariz, não levar a mão à boca nem roer as unhas, nunca arrotar, são apenas algumas das recomendações e espartilhos com barbas. Estamos no século XIX, quando ganha força um novo género literário, que põe a clareza e a pedagogia ao serviço das boas maneiras, facilmente acarinhadas por quem procura os lugares cimeiros no elevador social. Os manuais do bom tom, como assim se designavam, dedicavam-se à “ciência da civilização” e introduziam os seus fiéis leitores nas atividades que marcavam a vida de sociedade: tanto forneciam informação utilíssima para o desempenho num baile, reunião, sarau e jantar como aconselham a evacuação diária, banhos de quinze em quinze dias, ou a troca de roupa branca “tão logo esteja suja”.

Atitudes e gestos que passaram a ser obrigatórios na época a que se dirigiam, com a história de semelhantes cartilhas a levar-nos, por um lado, a recuar séculos, e, por outro, a arriscar comparações com a atualidade, à medida que avançam o polimento dos gestos e a progressiva higienização da sociedade, num controlo ora político ora sanitário. “Enquanto as regras que começaram por ser impostas pelas ordens monásticas passaram pouco tempo depois a serem adotadas pela sociedade e quem não as cumprisse era rejeitado por esta, as regras de sociedade atuais (distanciamento social, trazer máscara, não se beijar, etc., ) irão provocar igualmente a rejeição de quem não as cumpre, pois estão a ser assumidas pela sociedade como obrigatórias”, confia Ricardo Charters d’Azevedo, autor de Códigos de Bom-tom ou de Civilidade (Hora de Ler), onde elenca vários destes guias que foram sendo publicados ao longo dos séculos, cuja boa aplicação dita a fronteira entre a rudeza e boçalidade e uma imagem irrepreensível. “Da mesma forma que antigamente havia “mal educados”, também hoje quem não cumprir as novas regras será visto como “um mal educado”; haverá pessoas com quem não queremos dar-nos”, resume.

De tamanho reduzido, práticos de tão portáteis, perfeitos para acomodar num bolso — para as indicações andarem sempre à mão de semear — o autor ainda preserva em casa, herança de família, muitos destes guias históricos, cujas referências ora nos parecem hoje profundamente datadas como perfeitamente atualizadas, já que muitos desses conceitos de civilidade sobreviveram. “O não cuspir no chão, não palitar os dentes com o garfo…a história do guardanapo, então, é extraordinária. Não existia, existiam os cães que passavam por baixo das mesas dos reis e as pessoas limpavam os dedos ao pelo. Quando apareceram os primeiros guardanapos, os nobres menos ricos usavam-nos para os atirarem uns aos outros ou guardarem pedaços de comida que guardavam nas botas para levar para casa”, recorda. “Há cem anos ainda havia escarradores em casa. Isso acabou. Como se está a perder o deitar cigarro para o chão. Tudo evolui”. Nem de propósito, é agora mais pesada a mão para quem se atrever a atapetar o chão com beatas.