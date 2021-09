A poucos dias do fim das moratórias, que terminam no final de setembro, os bancos acreditam que vai mesmo ficar (quase) tudo bem – sobretudo entre os clientes particulares. As pessoas em dificuldades não são muitas, têm sido acompanhadas e várias até já reestruturaram os créditos para atenuar o impacto do regresso ao pagamento de prestações. Para que esta história tenha um final feliz, porém, é preciso que a retoma não tropece.

O Observador consultou os principais bancos a operar em Portugal, a propósito de um tema que chegou a ser visto como uma “bomba-relógio” por vários especialistas e comentadores. Até alguns banqueiros, como Paulo Macedo (da Caixa Geral de Depósitos) e Pedro Castro e Almeida (do Santander) admitiram em diferentes momentos que o fim da suspensão das prestações poderia ser um “tsunami”, se o Estado não interviesse apoiando os setores mais afetados.

Embora alguns – incluindo o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno – tenham pedido mais “clarificação” sobre os apoios pós-moratórias que estão disponíveis, a perceção dos bancos neste momento é de que as situações mais problemáticas estão identificadas e, embora no setor empresarial se possam antecipar alguns problemas, os clientes particulares não inspiram preocupação significativa.

“Estamos há meses a trabalhar em proximidade com os clientes e sabemos a situação real de cada um. Temos identificados os clientes e eles sabem disso”, diz fonte oficial do maior banco português, a Caixa Geral de Depósitos. O banco público diz que está “a trabalhar com todos e cada um de modo a aligeirar, dentro do possível, o impacto do retorno às prestações pré-pandemia, depois de largos meses em que usufruíram da moratória”. Essa abordagem aos clientes particulares com moratória, além de ser uma medida de precaução por parte dos bancos, é algo a que obriga a legislação aprovada no início de agosto sobre as moratórias, o decreto-lei n.º 70-B/2021.

Mais em concreto, a Caixa diz sobre os clientes que têm vindo a beneficiar de moratória que “a percentagem com os quais estamos confortáveis é significativa”. Ou seja: “Conseguimos gerir a percentagem de casos identificados como problemáticos, embora implique um grande envolvimento de toda a Caixa e um foco muito grande nesta matéria”, acrescenta o banco liderado por Paulo Macedo.

Quanto crédito bancário vai deixar de estar sob moratória? ↓ Mostrar ↑ Esconder Segundo os dados do Banco de Portugal mais recentes, o montante global de empréstimos abrangidos por moratórias era de 36.800 milhões de euros no final de julho, menos 700 milhões do que em junho (com uma redução de 200 milhões de euros em moratória nos particulares e de 500 milhões nas empresas, entre esses dois meses).

É importante lembrar que estes são os valores totais dos créditos em moratória, ou seja, se alguém tem um empréstimo à habitação de 100 mil euros com uma prestação mensal de 400 euros o valor que releva para o montante global contabilizado pelo Banco de Portugal é o valor dos 100 mil euros.

Tendo isso presente, segundo o BdP, no final de julho os empréstimos de particulares abrangidos por moratórias ascendiam a 14.200 milhões de euros, dos quais 12.900 milhões de euros correspondiam a empréstimos à habitação. Também no mesmo período, os empréstimos das empresas em moratória “decresceram em todos os setores de atividade” e totalizavam, no final de julho, 21.800 milhões de euros.

Também o Santander considera “gerível” o número de casos em que nesta altura é possível antecipar riscos. Fonte oficial do banco diz que esta saída das moratórias é um processo que “está a ser preparado há vários meses” e garante-se que será possível “gerir o final das moratórias do Estado com personalização, empatia e conveniência para os clientes”.

O Santander afirma que, “no caso das empresas, a situação individual de cada uma é acompanhada por um gestor de risco” e “ainda durante o mês de julho” se começou a falar com cada cliente para perceber o que vai acontecer em outubro. Já no que diz respeito aos clientes particulares, o banco reconhece que tem “um número relevante que têm necessidade de uma solução à saída da moratória”, a 1 de outubro, mas garante “estar a trabalhar no sentido de contratar essas soluções com estes clientes”.

Em concreto, o banco antecipa que entre as medidas de renegociação estarão, sobretudo, acordos de “carência de capital durante um período pré-determinado (6 a 12 meses), com extensão do prazo do empréstimo igual à duração do período de carência”, ou seja, situações em que os clientes continuam a pagar juros (se os deverem) mas continuam com a amortização do capital suspensa. O capital que não é pago agora passa para o final do prazo, basicamente o mesmo que tem vindo a acontecer com as moratórias.

Por outro lado, o Santander diz que tem “um conjunto de iniciativas em curso para avaliar se existiu deterioração da capacidade financeira dos clientes e quais necessitam de uma solução pós-moratória que resulte numa prestação mais baixa nos seus empréstimos”. Na quarta-feira, o Banco de Portugal relembrou que os bancos têm de apresentar (15 dias antes do fim das moratórias) propostas de pagamentos “adequadas à situação financeira, objetivos e necessidades dos clientes” – propostas que não podem implicar um aumento da taxa de juro negociada inicialmente.