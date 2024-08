Bombeiros voluntários. Quando a sirene toca, nem sempre as empresas os deixam ir

João Jordão Marques, presidente da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, diz que, quando é preciso acionar meios externos ao corpo de bombeiros que estão ao serviço e a sirene (ou o telemóvel) toca durante o horário laboral, “ainda existem algumas empresas que, pela sua sensibilidade social, vão deixando os trabalhadores comparecerem”. Mas “são cada vez menos”.

Os casos até aqui relatados neste artigo são os mais taxativos encontrados pelo Observador, mas há muitos outros de bombeiros voluntários que ou têm total permissão para acorrer a alguma eventualidade quando necessário, ou que o podem fazer com algumas condições: se o volume de trabalho o permitir, se tiverem quem os renda, se já tiverem cumprido determinadas tarefas.

É o caso de Pedro Lima, 31 anos, bombeiro voluntário há 13, em Valença, e administrativo numa empresa familiar que o obriga a reuniões frequentes no Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) ou com clientes estrangeiros (às quais não pode faltar dado que é o mais fluente entre os colegas). Já aconteceu o telefone tocar nessas ocasiões e Pedro não poder sair a correr. “É a situação que mais custa, não poder largar tudo e ir. Mas, ao ser voluntário, tenho de pôr todos os pesos na balança, os meus e os da empresa”, conta ao Observador.

O bombeiro voluntário — que começou a sê-lo por incentivo de um dos melhores amigos — reconhece que, por trabalhar numa empresa familiar (onde trabalham três voluntários), tem mais flexibilidade para ir quando chamado mas, na zona, diz que os empregadores tendem a ter a mesma sensibilidade. “Felizmente temos uma boa relação com as entidades patronais e muitos dos patrões aqui à volta entendem [as ausências], muitos também são bombeiros”, acrescenta.

Esta altura do ano é a “mais crítica” no seu quartel dada a “massa florestal considerável” na região. Mas, no resto do ano, embora os incêndios florestais acalmem, há toda uma panóplia de ocorrências a que responder. “Somos porta de entrada, temos a A3 que nos obriga muitas vezes a pedir reforços para situações de desencarceramento ou salvamento mais elaborado, que exige mais pessoal”, exemplifica.

No caso de Pedro Lima, os alertas com os pedidos de reforços chegam por duas vias: ou pelos “toques de sirene específicos” ou por SMS automáticas enviadas pelo centralista ao serviço. Já Marina Mateus, diretora financeira numa empresa em Loures, está num grupo de Whatsapp da corporação. “Temos sempre o piquete à primeira linha; quando são situações mais complexas, o grupo de alerta toca a pedir reforços de meios. Ninguém diz: ‘Marina, tens de vir para o quartel’. Há um reforço de meios e cada um faz a sua gestão”, explica.

A bombeira voluntária, que também cumpre escalas noturnas no Barreiro, conta que já aconteceu a ocorrência prolongar-se e ter de chegar mais tarde ao trabalho. Com mais ou menos horas de sono (ou mesmo nenhuma), nunca deixou de ir trabalhar para descansar de uma ocorrência. “Vim sempre trabalhar. Já aconteceu chegar mais tarde, ser rendida no teatro de operações pelo piquete do dia, já aconteceu chegar dos fogos de Tavira às 7 da manhã ao quartel, tomar banho e ir trabalhar às 9h00”, refere. Também já foi dispensada do trabalho para descansar, sem perda salarial.

“São relações que se constroem”, conclui. Marina também já rejeitou pedidos de reforço durante o horário de trabalho: é ela quem faz a gestão, que avalia se o volume de trabalho lhe permite ou não sair. “Já recusei ir, ou porque era o fecho do mês, ou porque tinha obrigações fiscais para entregar”, exemplifica. Também no seu caso, havendo na zona uma corporação com piquetes e bombeiros profissionais, se for chamada a meio do trabalho é porque se trata de situações muito mais complexas. Em média, estima que esses alertas aconteçam duas a três vezes por ano. “Mas quando vou, vou com a confiança de que posso ir. Acredito que em corporações com menos meios possa ser mais frequente”.

A forma como o trabalho voluntário é organizado dentro dos quartéis difere muito — consoante o quartel, se há mais ou menos bombeiros profissionais, mais ou menos voluntários, da disponibilidade de cada um, da necessidade do corpo de bombeiros, entre outros fatores. Além de que, segundo explica Pedro Lima, tem colegas que são assalariados e que são responsáveis por tarefas rotineiras que incluem o transporte de doentes. “A gestão do pessoal tem de saber conjugar tudo isto, porque continua a haver serviços marcados e obrigatórios que têm de ser feitos”, explica.

Além das ocorrências que podem surgir a meio do trabalho, os bombeiros voluntários cumprem piquetes em que estão disponíveis para qualquer eventualidade, repartidos com base numa escala de acordo com a disponibilidade de cada um. Para quem trabalha durante o dia, como para Pedro Lima e Marina Mateus, esses piquetes são cumpridos à noite.

No caso de Pedro — cujo corpo de bombeiros tem uma equipa de profissionais durante o dia e a noite (à noite os voluntários complementam o serviço) — a cada nove dias está de piquete noturno. São 12 horas pronto para qualquer eventualidade no quartel, que tem condições para que possa descansar nas noites calmas. Mesmo nas noites atarefadas, no dia seguinte, há que cumprir os horários no trabalho.

Bombeiros voluntários obrigados a 200 horas de serviço operacional por ano ↓ Mostrar ↑ Esconder Os bombeiros voluntários têm de prestar, por ano, no mínimo, 200 horas de serviço operacional, das quais 160 horas têm de ser para socorro, piquete ou simulacro e 40 horas para instrução. Se não as cumprirem, são suspensos. Foi o que aconteceu a Pedro Lima, dos bombeiros de Valença, que teve um ano atípico, com mais trabalho no seu part time de DJ e com questões familiares pelo meio. Esteve suspenso durante três meses e esse período foi particularmente difícil de gerir. “Psicologicamente é um castigo, sabia que os meus colegas precisavam e não podia ir”.

Há situações em que as empresas não podem recusar

Ao Observador, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil explica que, à luz da lei, os bombeiros voluntários “podem faltar ao trabalho para o cumprimento de missões atribuídas aos corpos de bombeiros a que pertencem, inclusivamente para a frequência de ações de formação, sem que tal acarrete a perda de remuneração ou de outros direitos ou regalias, desde que o número de faltas não exceda, em média, três dias por mês“.

A lei prevê que a falta é “precedida de comunicação escrita e fundamentada do próprio, confirmada pelo comandante do corpo de bombeiros, podendo a comunicação ser feita verbalmente em caso de extrema urgência, caso em que é posteriormente confirmada por escrito pelo comandante, no prazo de três dias”. Mas o artigo 26.º (decreto-lei 241/2007) também admite que a entidade patronal possa “opor-se à falta do seu colaborador“, porém, em “caso de manifesto e grave prejuízo para a empresa, em função de circunstâncias excecionais e inopinadas, devidamente fundamentadas”.

Segundo a lei, a Proteção Civil “compensa” os bombeiros requisitados “dos salários e outras remunerações perdidos”. Ao Observador, a Proteção Civil indicou, porém, que, este ano ainda não recebeu “qualquer pedido de reposição de salários ou outros abonos perdidos”. Alguns bombeiros contaram ao Observador que as empresas não lhes descontam no salário os dias de ausência, pelo que não será necessário recorrer à Proteção Civil.

Para frequentar cursos de formação na Escola Nacional de Bombeiros, a mesma lei dá aos bombeiros o direito a faltar ao trabalho, sem perda de direitos, até ao máximo de 15 dias por ano, “sendo as respetivas entidades patronais compensadas dos salários pagos pelos dias de trabalho perdidos”. Alguns relatos que chegaram ao Observador dão, porém, conta de que há casos em que as empresas não facilitam a frequência das ações de formação e de bombeiros a pedirem férias para as poderem frequentar.

Há, depois, situações mais críticas de alerta. Nos períodos críticos de incêndios florestais, ou em caso de alerta especial, de nível vermelho, declarado pela Proteção Civil, é estabelecido um regime excecional de dispensa de “serviço público” dos funcionários públicos (incluindo autarquias) que sejam bombeiros voluntários “quando sejam chamados pelo respetivo corpo de bombeiros para combater um incêndio florestal”. Nestes casos, o comandante do corpo de bombeiros informa a chefia do trabalhador sobre o dia e a hora em que é chamado. Quando o voluntário é chamado em dias de férias, estas consideram-se interrompidas.

Ricardo Pires, enfermeiro no Hospital de Santa Maria, já teve de se ausentar ao abrigo do tal dispositivo de combate a incêndios rurais e o hospital não lhe pôde dizer que não. “Fiquei ausente 24 horas, o que teve impacto em mais do que um turno”, relata. Houve, porém, “flexibilidade” da parte das chefias para a reorganização dos turnos, tal como acontece quando alguém fica doente. “Se necessário, há colegas que colmatam esta participação com horas extraordinárias”, acrescenta. Também nas recentes cheias em Lisboa foi requisitado, mas conseguiu conciliar com os turnos no hospital — ajudava no trabalho operacional quando saía do hospital, mesmo que isso implicasse menos horas de descanso.

Segundo explicaram vários comandantes ao Observador, as escalas ao abrigo do dispositivo especial de combate a incêndios rurais são organizadas de acordo com a disponibilidade de cada um, havendo casos em que os bombeiros tiram férias para cumprir os dias de dispositivo, ou que os cumprem nas folgas. E de empresas que os dispensam sem perda salarial.

António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros, diz que há empresas que, no verão, por terem menos trabalho, dispensam os trabalhadores o mês inteiro para poderem estar com frequência no dispositivo especial de incêndios florestais, assegurando os salários. Mas são casos muito específicos. Para que sejam mais alargados, João Jordão Marques, da Associação dos Bombeiros Voluntários, defende incentivos para as empresas deixarem os trabalhadores sair quando necessário, como existem noutros países europeus.

O bombeiro voluntário Pedro Lima, da corporação de Valença, concorda. “Aqui ao lado, sei de um caso de um bombeiro voluntário de Lugo, na Galiza, que quando é chamado é compensado com determinado valor por hora e o patrão que os dispensa também tem um incentivo do Estado”.

Colegas a render, horas extra, férias ou bancos de horas

Miguel Migalha também tem de equilibrar as exigências do voluntariado com o trabalho na Galp da refinaria de Sines. Nesta altura do verão, está designado para o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, o que significa que sete a oito dias por mês tem de estar 24 horas dedicado aos bombeiros, em prevenção. As regras atuais garantem-lhes um pagamento de 2,80 euros por hora ao abrigo do dispositivo — o que em turnos de 24 horas significa 67,30 euros (sobe para 78,30 euros no caso de comandantes, chefes ou quadros de comando), um valor que João Jordão, presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários considera “vergonhoso”. Tirando quando estão incluídos nos dispositivo especial, não há um pagamento associado para os bombeiros voluntários.

No caso de Miguel, os sete a oito dias em que participa no dispositivo especial dos incêndios rurais podem, portanto, facilmente calhar num dos turnos na refinaria. Mas da parte da empresa, garante que nunca foram levantados entraves. Todos os meses em que o dispositivo especial está ativado, Miguel envia para a chefia a escala definida pelo seu comando. “Eles automaticamente tratam da minha ausência”, conta. A estratégia passa geralmente por trocas de turnos ou escalar colegas que estariam de folga. Nesses casos, recebem horas extraordinárias. Já ele próprio, não tem qualquer perda salarial nem no subsídio de alimentação pelas horas que não cumpre, nem no prémio anual distribuído pelos trabalhadores. A empresa também o dispensa para fazer formação a que estão obrigados os bombeiros voluntários.

Até agora não aconteceu, mas Miguel tem a indicação superior de que se for chamado para alguma ocorrência durante o turno, dificilmente poderá sair. Na sua área dentro da empresa, o mínimo exigido é cinco trabalhadores. Sair poderia pôr em risco a segurança da unidade. Por isso, o comandante do seu corpo de bombeiros já sabe que, à partida, não poderá contar com ele quando o alerta calha durante o horário de trabalho. “Já se estiver numa ocorrência, num fogo por exemplo, vir que se está a aproximar a hora de entrada, ligo à chefia a informar que estou na ocorrência e que se calhar não vou conseguir entrar à meia-noite. Aí a chefia tenta que o colega do turno anterior compense a minha ausência, ou que o do turno seguinte entre mais cedo, garantindo-lhes as horas extraordinárias”, afirma.

Também em Sines, neste caso na PSA, operadora do terminal de contentores daquele porto, Cláudio Duarte, 45 anos, tem abertura para sair quando é chamado. Aliás, em fevereiro do ano passado, o bombeiro voluntário que também pertence a uma associação de busca e salvamento, esteve nove dias na Turquia através de uma ONG com a qual colabora para ajudar nas operações de resgate, com cães de busca e salvamento, após o sismo que matou quase 60 mil pessoas. A empresa continuou a pagar o salário nesses dias e também já lhe pagou viagens para o estrangeiro (no ano passado para o Kosovo) para que Cláudio fizesse formação.

Quando tem de se ausentar durante o turno, Cláudio diz que o processo é rápido: comunica à chefia e “na hora” permitem-lhe sair. No caso da Turquia, a ONG com a qual colabora foi mobilizada pelas Nações Unidas através de email. O operador portuário só teve de o reencaminhar para a chefia. As faltas ficaram justificadas e não houve perda de salário.

Há, portanto, realidades muito distintas na forma como as empresas lidam com as ausências dos funcionários. No caso do novo emprego de um dos bombeiros voluntários com que iniciámos o artigo, por se tratar de uma grande empresa, terá à sua disposição bancos de horas, uma figura prevista no Código do Trabalho que lhe permitirá acumular horas de trabalho para que sejam usadas, por exemplo, nos bombeiros voluntários. O voluntário conta ao Observador que na sua corporação (que pediu para não ser identificada) tem colegas de áreas como engenharia, produção ou design gráfico que para participarem no dispositivo especial de combate a incêndios têm de pôr dias de férias ou compensar as horas não trabalhadas mais tarde.