A regulamentação do teletrabalho é um tema que, em Espanha, tem levado o Governo e os parceiros sociais a sentarem-se à mesa das negociações. O país aprovou, num Conselho de Ministros de novembro, um decreto que estabelece que as empresas devem garantir “os meios, equipamentos, ferramentas e consumíveis” necessários para exercer a atividade. E atira para a negociação coletiva a fixação da compensação pelos gastos do teletrabalho — uma formulação “ambígua”, escreve o El País.

Há casos onde a lei é mais clara. Na Austrália, é possível abater ao IRS as despesas de teletrabalho com eletricidade, contas de telefone, internet e ainda a depreciação da mobília que usa para trabalhar. No caso dos equipamentos eletrónicos, como o computador ou telemóvel pessoal que sejam usados na atividade profissional, é preciso, para deduzir no IRS, “demonstrar que usou o aparelho para o trabalho“, sendo que “só pode reclamar a proporção de uso relacionada com o trabalho, excluindo o uso pessoal”. De fora, especifica o Governo, ficam o café, o chá e o leite — porque são produtos que “o empregador pode providenciar no local de trabalho“.

Nos EUA, a lei muda consoante os estados — por exemplo, na Califórnia, os empregadores são obrigados a reembolsar os trabalhadores pelas despesas relacionadas com o teletrabalho — o que incluiu as contas da internet e a transferência do escritório para casa. Aliás, empresas como o Facebook ou o Twitter pagaram bónus de 1.000 dólares ao trabalhadores remotos para adaptarem a casa ao teletrabalho.

O terreno movediço da lei

Em Portugal, a lei define que, não havendo acordo em sentido inverso, compete ao empregador pagar as “inerentes despesas” ao teletrabalho. Mas há um conjunto de perguntas que ficam por responder e a jurisprudência ainda não lhes deu resposta pelo facto de, só com a pandemia, o regime do teletrabalho se ter ampliado. “Em tese o trabalhador pode pedir o pagamento de todas as despesas. Questão diferente é se o empregador as aceita e se tem o dever de as pagar“, defende Pedro da Quitéria Faria ao Observador. Por isso, é preciso uma “regulamentação mais específica”. Até lá, a análise terá de ser feita caso a caso.

Se me perguntar se, por exemplo, faz sentido que o pagamento de internet seja efetuado pelo empregador: para mim faz sentido. Agora se estivermos a falar de água ou de luz é preciso verificarmos como e de que forma. Analisamos a média dos períodos em que não existia confinamento e teletrabalho e procede-se ao pagamento médio do valor que está acima? É uma possibilidade. Paga-se a fatura por inteiro porque agora está em casa? E se eu pedir uma cadeira ergonómica? É uma despesa para eu teletrabalhar, mas é proporcional e adequado? Eu não tenho cadeiras que me permitam realizar o meu trabalho remoto de forma digna?”

O artigo 168.º do Código do Trabalho refere que, caso o contrato estipule o contrário, “presume-se que os instrumentos de trabalho respeitantes a tecnologias de informação e de comunicação utilizados pelo trabalhador pertencem ao empregador”, pelo que que este “deve assegurar as respectivas instalação e manutenção e o pagamento das inerentes despesas“. Para o advogado, é assim “indiscutível” que, por exemplo, se um trabalhador tiver um problema com a internet, deve ser a empresa a cobrir os custos com a reparação.