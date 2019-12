[Durante esta semana, o Observador viaja em reportagem pela Irlanda do Norte, pela Escócia e por Inglaterra para acompanhar uma das eleições mais decisivas na história do Reino Unido]

“Bom, a Eurovisão sempre foi política, não é?” Para falar do papel do Brexit na União Europeia, Farah Farazad puxa a cartada do festival mais conhecido pelo barulho das luzes. “O Reino Unido costuma sempre ficar num dos últimos lugares, não temos grandes amigos na Europa.” Mas este ano, pela primeira vez, esta empresária bem sucedida, que segue a Eurovisão com atenção, ficou estranhamente entusiasmada com os resultados: “Fiquei chocada. A Alemanha teve zero pontos no voto popular por telefone. Os europeus já não estão todos do lado da Alemanha. Senti que isso era um sinal de que as coisas estão a mudar.”

Análise política ou wishful thinking, a verdade é que, à beira de conhecer os resultados desta eleição legislativa desta quinta-feira no Reino Unido, Farah está entusiasmada como não se sentia há três anos, quando o Leave venceu o referendo. Depois de anos a trabalhar na área financeira no banco Lloyd’s e depois na indústria dos seguros, esta britânica — que se tornou uma empreendedora de sucesso com uma produtora de eventos e uma plataforma comercial que liga várias empresas — tem finalmente esperança de que o Brexit que desejou se concretize. “Confio a 100% em Boris Johnson, acho que ele tem a capacidade de tomar as decisões difíceis que precisamos que alguém tome”, diz ao Observador.

Não é certo, contudo, que o voto de Farah faça diferença para dar uma maioria confortável ao líder do Partido Conservador. Eleitora no círculo eleitoral da City e Westminster (também conhecido por “Two Cities”), aqui prevê-se uma luta feroz entre conservadores e liberais-democratas, com os trabalhistas a complicarem as contas. Nickie Aiken é a aposta dos tories, estreante no palco nacional e uma conservadora que votou Remain, mas que hoje adota a cartilha do seu líder. Chuka Umunna, o antigo trabalhista blairista que saltou para o Grupo Independente e depois para os Lib-Dems é o principal adversário.

Estamos no coração de Londres, com os arranha-céus da indústria financeira e dos serviços não muito longe daqui. Numa zona que votou 72% para ficar na União Europeia, muito por força de uma lógica pró-globalização que o Brexit ameaçava, poder-se-ia facilmente pensar que aqui os votos se encaminhariam agora para a esquerda, onde está a maioria dos Remainers. Mas não é exatamente assim: no centro financeiro londrino, que é também um centro mundial, há muita desconfiança face às políticas da ala esquerda do Labour que Corbyn representa. E Aiken sabe-o: “Independentemente de como votámos no referendo, o mundo dos negócios tem dito que precisa de certezas”, apontou a candidata Aiken.

Farah concorda. E não é a única: a sondagem mais recente do YouGov dá mesmo a vitória aos conservadores neste círculo eleitoral, que parece ter sido contagiado pela Borismania. Quem reduzir o eleitor do Brexit a uma caricatura vinda das Midlands, a um britânico de classe média simples que representa a Little England de mente fechada, está enganado. Farah viveu toda a vida em Londres, estudou ciência computacional e modelos de inteligência artificial, especializou-se na área financeira, trabalhou no Dubai e na Turquia, foi consultora para grandes empresas sobre terrorismo e fundou o seu próprio e bem-sucedido negócio. Hoje, não tem dúvidas: “Gosto muito de Boris Johnson porque ele faz-me lembrar um jovem Churchill. É um homem que quer resolver as coisas e não se preocupa tanto com o facto de ser ou não adorado pelas pessoas.”

“É a economia, estúpido”, dizem estes empresários

E não se pense que Farah Farazad é a única no mundo da alta finança que admira genuinamente Boris Johnson. Mark Shearer está totalmente de acordo com a visão da empresária — não só porque é um vereador eleito pelo Partido Conservador naquele círculo eleitoral, mas também porque sempre votou nos tories e foi, como ele próprio se define, um “Leaver relutante” desde o primeiro momento.