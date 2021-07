O voo da Blue Origin, no foguetão New Shepard, marcado para 20 de julho, tal como o da Virgin Galactic, será suborbital, mas irá descolar pelos próprios meios (sem recorrer a um avião-mãe, como acontece no caso do SpaceShipTwo). Além disso, a nave será totalmente automatizada (sem piloto) e será a primeira vez que a empresa fará um lançamento com pessoas a bordo, com a experiência a ser semelhante à de Richard Branson, permitindo aos turistas espaciais que vejam a curvatura da Terra e possam experimentar a gravidade zero.

Na viagem, Jeff Bezos estará acompanhado pelo seu irmão, Mark Bezos, por Wally Funk, uma mulher de 82 anos a quem na década de 1960 foi negada a possibilidade de ser astronauta por ser mulher, e uma pessoa, cuja identidade não foi revelada, que ganhou um leilão onde pagou 28 milhões de dólares para fazer parte desta aventura da Blue Origin. Trata-se igualmente de uma viagem suborbital, mas deverá ir mais longe do que Richard Branson, sendo expectável que atinja uma altitude de 100 quilómetros.

Nesta corrida espacial está ainda a SpaceX, de Elon Musk, o fundador da Tesla, cujos foguetes já levaram astronautas à Estação Espacial Internacional, e que prevê começar a levar turistas ao espaço em breve, entre agosto e setembro.

Um mundo de possibilidades que se abre, mas com riscos e indefinição

Com estes avanços, o turismo espacial passa a ser uma realidade, embora permaneça acessível apenas a que tem dezenas de milhares de dólares para pagar pela experiência. Se Branson, Bezos e Musk forem bem sucedidos é expectável que o número de voos suborbitais com passageiros continue a aumentar. E a Virgin Galactic prevê que os próximos sejam automatizados, sem a presença de piloto. O que, admite Rui Moura, que além de geofísico é piloto de aviões nos tempos livres, levanta algumas preocupações.

“A sensação para quem não está habituado a voar nesse tipo de aeronaves pode levar a que as pessoas fiquem bloqueadas ou em choque. E não havendo alguém que seja capaz de gerir a situação, as pessoas podem entrar em pânico”, alerta o professor do Instituto Geofísico e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. A aposta da Virgin Galactics, mas também das outras empresas que concorrem nesta área, é investir na formação dos turistas antes da viagem, de forma a garantir que tudo decorre com segurança, e que, no momento certo, estes sejam capazes de retirar os cintos e, depois de verem a vista, regressar aos respetivos lugares.

Paulo Gil nota que quanto mais voos forem feitos, menores serão os riscos no futuro, uma vez que as falhas poderão ser corrigidas gradualmente. Contudo, existe sempre o risco de, numa dessas viagens com turistas espaciais, que pagaram milhares de dólares para ali estar, poder acontecer um acidente, o que poderá ter graves consequências.

“É evidente que o primeiro que falhar e matar pessoas, pode também matar o mercado. O risco não é muito elevado, porque as pessoas esforçam-se para que esse risco seja minimizado, mas o risco existe sempre”, sublinha o professor de Mecânica Aplicada e Aeroespacial no Instituto Superior Técnico.

O turismo espacial ainda dá os primeiros passos, mas muitas questões começarão a ser levantadas nos próximos tempos, nomeadamente os seguros para os passageiros, conforme nota a Reuters. Estarão as seguradoras dispostas a entrar neste negócio? Quanto tempo até uma viagem suborbital acarretar o mesmo risco de uma viagem de avião? A viagem de Richard Branson e da sua tripulação neste domingo, que tem como objetivo testar a “experiência do consumidor”, marcará uma nova etapa na procura de respostas. A corrida ao espaço dos bilionários está em curso.