O choque entre os poderes Executivo e Judicial, porém, já vinha de trás: no início do verão, o Presidente ameaçou que não se realizariam as eleições de 2022 caso não fosse aprovada a sua proposta de regresso ao voto impresso, por não confiar nos resultados eleitorais eletrónicos — muito embora tenha sido eleito através desse sistema em 2018 e não tenha levantado quaisquer dúvidas na altura. A proposta, no entanto, seria mesmo chumbada na Câmara dos Deputados. As declarações do Presidente sobre o tema fizeram com que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresentasse uma queixa-crime contra ele, cuja investigação é agora conduzida pelo Supremo. Bolsonaro também pediu o impeachment de um dos juízes do TSE, Luís Roberto Barroso.

É neste contexto de luta entre instituições que Jair Bolsonaro tem apelado à mobilização para esta terça-feira, colocando todas as fichas numa mobilização em massa. “É como num jogo de futebol, em que a equipa que perde nos minutos finais envia até o guarda-redes para o campo adversário, tentando marcar um golo milagroso para a sua equipa”, ilustra ao Observador Sérgio Oliveira, consultor político. “Todavia, no caso de Bolsonaro, a situação é desesperante por claramente envolver a necessidade de disfarçar e bloquear investigações contra a sua família.” Um “tudo ou nada” para mudar o foco.

As investigações a que Oliveira se refere são as relacionadas com o chamado “caso das rachadinhas”. Em causa estão suspeitas de corrupção envolvendo dois dos filhos do Presidente, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, que podem ter participado num esquema de criação de cargos públicos fantasma para recolher os valores dos vencimentos. Ainda na semana passada um novo dado contribuiu para adensar estas suspeitas: um antigo assessor da família garantiu que foi contratado para um desses cargos fictícios e que 80% do seu salário passava para a ex-mulher de Jair Bolsonaro, tendo depois transitado para os dois filhos depois do divórcio do casal.

Com popularidade em queda, Bolsonaro sugere trocar o feijão por armas

“Tem um idiota: ‘Ah, tem que comprar é feijão’. Cara, se não quer comprar fuzil [arma], não enche o saco de quem quer comprar.”

Jair Bolsonaro, 27 de agosto, em encontro com apoiantes.

Para além do acosso do poder judicial, Jair Bolsonaro enfrenta um momento de fragilidade política, muito por causa da situação económica e sanitária do país. Para além de quase 600 mil mortes provocadas pela Covid-19, o Brasil enfrenta atualmente um desemprego de 14% e um aumento da carestia de vida: a inflação continua a subir, o PIB registou uma queda no segundo trimestre do ano e a crise energética provocada por uma seca histórica já levou a uma subida do preço da eletricidade. Ao todo, há atualmente 19 milhões de brasileiros em situação de fome, um aumento de nove milhões face aos 10 milhões registados em 2018, ano em que Bolsonaro foi eleito.