Uma tentativa de golpe de Estado, a colaboração na invasão à Praça dos Três Poderes e uma referência a quem terá matado a antiga vereadora Marielle Franco. A rede suspeita de ter emitido um certificado falso de vacinação contra a Covid-19 em nome de Jair Bolsonaro está a ser investigada em várias frentes pela Polícia Federal. Aliás, os certificados de vacinação falsos serão apenas a ponta do iceberg, como mostram os despachos de indiciação tornados públicos nas últimas horas.

Na base da investigação da Polícia Federal, esteve de facto “a possível prática de atos ilícitos” relacionada com a inserção de “dados falsos” nas plataformas do Ministério da Saúde brasileiro de vacinação contra a Covid-19 e a emissão de certificados falsos. O desenrolar do novelo começou com os registos alegadamente falsos de inoculação da mulher do antigo adjunto da presidência brasileira Mauro Cid, Gabriela Cid, que ocorreu em dezembro de 2021.

O esforço para fabricar o certificado de vacinação de Gabriela Cid terá partido do marido, que, para o efeito, terá pedido ajuda a outro adjunto de Bolsonaro, Luís dos Reis, ao médico Farley Alcântara, ao militar Eduardo Crespo Alves e ao advogado, deputado suplente e militar na reserva Ailton Barros, este último um dos mais fervorosos apoiantes do antigo Presidente, conhecido como ’01 de Bolsonaro’ no Rio de Janeiro. É pelo menos isso que acreditam as autoridades brasileiras, que detiveram todas estas pessoas na quarta-feira.

