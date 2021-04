No Uruguai, que faz fronteira com o estado de Rio Grande do Sul, são cerca de 30% dos casos analisados e, no Paraguai, metade dos casos junto à fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul, reportou o jornal The Washinghton Post. O Uruguai, considerado um caso de sucesso na primeira vaga, poderá estar prestes a enfrentar a falência do sistema de Saúde e o Paraguai enfrenta uma situação ainda pior segundo uma especialista ouvida pelo jornal americano.

“Perante o colapso do sistema de saúde, medicamentos cronicamente esgotados, deteção precoce deficiente, rastreamento de contatos inexistente, doentes às espera que imploram por tratamento nas redes sociais, vacinação insuficiente para profissionais de saúde e incerteza sobre quando as populações em geral e os mais vulneráveis ​​serão vacinadas, o cenário no Paraguai é sombrio”, disse Elena Candia Florentín, presidente da Sociedade Paraguaia de Doenças Infecciosas.

[Número de mortes total por milhão de habitantes em 12 países da América do Sul (não está representada a Guiana Francesa).]