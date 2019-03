40 anos depois de Grease, o livro de memórias "Don't Stop Believin'", lançado este mês, reúne a vida e a obra da cantora e atriz, da odisseia com Travolta à luta contra a doença. Recordamo-las.

Partilhe

Se queres uma história bem contada, conta-a tu. “Soube que iam fazer um filme sobre a minha vida e não sabia o que iriam tratar porque eu não estava envolvida no projeto. Então pensei: ‘Mais vale ser eu a contar a minha vida. Se estiver algo errado no filme, ao menos conhecem a minha versão pelo livro”. Em março, à edição canadiana da revista Hello, Olivia Newton-John justificava assim o timing para o lançamento do volume de memórias que acaba de ser lançado. E “Don’t Stop Believin’“, o título, é muito mais do que o tema principal do álbum que lançou em 1976, o primeiro gravado em Nashville — ao longo dos anos, converteu-se numa autêntica divisa, a fiel escudeira do espírito soalheiro da cantora e atriz, que soma 50 anos de carreira dos seus já 70, completados em 26 de setembro de 2018, pretexto para uma longa reportagem no seu rancho, para o programa Sunday Night.

Foram muitos os altos e baixos, tanto na vida pessoal como profissional. E, por mais que tentemos, será difícil dissociá-la do papel de Sandy, ao lado de John Travolta, ou esquecer que antes da atual tendência athleisure já Olivia tinha tornado a moda fitness o maior hit dos anos 80, ao ponto de “Physical” inspirar vários fatos de Carnaval, basta fazer uma busca rápida no Google. Caberá à atriz Delta Goodrem dar vida a Olivia no tal filme biográfico, e desde logo, fica uma certeza sobre o seu maior momento de glória: “ninguém vestia aquelas calças como ela”. Recordemos as suas diferentes fases, amores e desamores, da Inglaterra natal à longa cruzada contra o cancro.

Reino Unido — Austrália — Reino Unido

Nascida em Cambridge, Inglaterra, em 1948, filha de uma alemã e de galês, Olivia mudou-se com a família para a Austrália quando tinha apenas cinco anos, assumindo-se hoje como uma verdadeira “aussie”. Foi nos antípodas que começou por dar nas vistas em concursos de talentos, mas o regresso à terra-natal estava ao virar da esquina, depois da vitória no programa de Johnny O’Keefe, que lhe valeu uma viagem para Inglaterra em 1965 e a gravação de um single com a Decca Records. Olivia não caiu de amores pela experiência no Reino Unido, sobretudo porque o namorado da altura, Ian Turpie, (mais tarde apresentador de TV na Austrália) ficara para trás. Sorte que a mãe não a deixou desbaratar a hipótese de fomentar a carreira. Tudo melhorou quando a australiana Pat Caroll desembarcou em solo britânico, dando origem a uma amizade e ao duo “Pat and Olivia”.

Em 1968, Bruce Welsh, dos Shadows apaixona-se por Newton-John. O noivado haveria de ser turbulento uma vez que à época o músico mantinha já um casamento. Com o visto a expirar, Pat regressa à Austrália no ano seguinte, enquanto Olivia continua a sua aventura inglesa. Os anos 70 são particularmente prolíficos, graças em boa parte ao empurrão dado por Cliff Richard, que na altura conduzia um popular formato televisivo e que chegou a admitir: “não conheci um único homem que não se tivesse apaixonado pela Olivia”. Saem os álbuns Olivia Newton-John (1971), Olivia (1972), e Music Makes My Day (1973). A relação com o guitarrista, que a pôs a cantar uma versão de “If Not for You”, de Bob Dylan, não vingara mas o tema abriu o apetite dos americanos.

De azul bebé na Eurovisão

“Let Me Be There” deixou os yankees ainda mais em alerta, com o tema a chegar ao sexto lugar dos tops do outro lado do Atlântico. Afastada de Welch, coube a outro elemento dos Shadows orientar os passos seguintes da cantora. John Farrar encarregou-se das letras e arranjos, para uma parceria que deu frutos nos EUA. John acabaria mesmo por casar com Pat Carroll.

O episódio seguinte no seu historial amoroso envolveu umas férias no sul de França, em 1974. Foi aí que Olivia conheceu Lee Kramer, profissional do ramo das importações e exportações que haveria de fazer as vezes de agente ao longo do resto da década. Mas esse ano haveria ainda de trazer um dos momentos mais memoráveis, mais que não fosse pelo esvoaçante visual azul bebé (escolhido pelo público, que votou no visual eleito).

Antes de se mudar para os States, Newton-John representou o Reino Unido na Eurovisão. Mas a concorrência era especialmente pesada nesta edição, e o topo do pódio foi ocupado pelos vitoriosos Abba, com o seu “Waterloo”. A canção “Long Live Love”, interpretada por Olivia, ficava em quarto lugar.

O arranque da balada americana e o fenómeno “Grease”

Em 1975, Olivia despedia-se de vez da Europa e rumava aos EUA, com o álbum “Have You Never Been Mellow” a fazer o seu caminho. O tema título trepou ao lugar cimeiro dos tops e o segundo single retirado do disco “Please Mr Please” alcançou o terceiro. A década seria especialmente bem sucedida, à conta de discos de ouro e aparições regulares em programas como “Midnight Special”, para não falar de um formato em nome próprio na ABC, “A Very Special Olivia Newton-John”, lançado em 1976. Nesse mesmo ano, e depois de um digressão pelos EUA com as suas baladas e canções country, álbuns como “Clearly Love”, “Come On Over”, “Don’t Stop Believin” e “Making a Good Thing Better”, derreteram os corações dos ouvintes nos Japão.

A proposta mais palpitante chegaria no entanto de Los Angeles, onde um produtor procurava uma cara para contracenar com John Travolta na adaptação ao cinema do musical “Grease”. Olivia contava no curriculum apenas com o desempenho em “Toomorrow”, um filme de 1970 que nunca chegou a estrear, e temia mais um passo em falso na carreira. Receava ainda ser demasiado velha para um papel que se situaria algures nos 18 anos — na vida real, atriz tinha 29. Não por acaso solicita um screen test prévio, que acabaria por acontecer na cena do drive in. Convenceu o produtor Allan Carr e o sotaque australiano motivou apenas a redefinição da personagem, que no filme seria oriunda daquela ilha. De alguma forma, há quem compare o percurso da protagonista com o da própria Newton-John, que após o sucesso estrondoso de “Grease” se atirou a “Tottaly Hot”, também de 1978, mais rock e menos baladeiro, e sobretudo mais atrevido, a começar pelo visual da cantora na capa.

Quanto ao mítico look de Sandy… “Ainda tenho aquelas calças, mas não quer dizer que me sirvam!”, recordou em entrevista de 2013 à Saga, confessando que a personagem que mais fama lhe valeu é “uma velha amiga” e não uma aborrecida sombra no seu historial. Em 2017, ao The Telegraph, a atriz recordou o papel de Sandy e até o grande dia da estreia, quando luziu todo um visual spandex.

Seria hercúleo, para não dizer impossível, bater a fama de “Grease” e a popularidade da sua banda sonora. “Xanadu”, o filme que se seguiu, em 1980, esteve longe de arrebatar os críticos e seduzir o público. No entanto, mais uma vez o conjunto de canções associadas não passou despercebido, enquanto a fita se tornou de culto para um nicho fiel. Para Olivia, o episódio teve mais impacto na vida pessoal que profissional. Foi aqui que conheceu o futuro marido, Matt Lattanzi, um dos dançarinos em “Xanadu”. Em entrevista a Michael Parkison, comentava que há muito deixara de ler críticas nos jornais e que “felizmente fizemos o filme para o público, e não para eles”.

No auge da fama, nem todos se rendem ao fenómeno Newton-John ou nova namoradinha da América. No final dos anos 70, a Rolling Stone compila críticas àquela a quem chamam de “a nova Doris Day”, que eventualmente triunfa mais à conta da beleza que do talento. Até o compositor Randy Newman, então em entrevista à revista Playboy, sai dos seus cuidados para distribuir farpas pela cantora. “De vez em quando consigo perceber por que é que certas coisa fazem sucesso, mas outras apenas me confundem profundamente. A Olivia Newton-John, por exemplo. Meu Deus, o que é aquilo?!! Não consigo perceber o apelo de canções como “I Honestly Love You”. Quer dizer, até aborrecida é”.

Uma lição de aeróbica para a posteridade e um beijo provocador

A fase do cabelo curto e da fita na cabeça revelou-se um look totalmente enquadrado com o disco Physical, que sai em 1981, em pleno boom do exercício físico, dos maillots, das receitas Jane Fonda, das videotapes para mimetizar em casa, e até de um anúncio com a Barbie em boa forma. A faixa título vendeu milhões e acomodou-se durante semanas no primeiro lugar das tabelas americanas, um acontecimento repescado pela Billboard em 2014. O álbum fez-se acompanhar ainda de um vídeo de longa duração, algo raro à época. No ano seguinte, Olivia correu os EUA numa digressão esgotada por todo o lado onde fez escala. As imagens e a letra motivaram a sua proibição em alguns estados norte-americanos:

“I took you to an intimate restaurant

Then to a suggestive movie

There’s nothing left to talk about

Unless it’s horizontally”

Depois da euforia, apostou numa cadeia de moda, a “Koala Blue”, mas o investimento não resistiu aos anos. Da mesma forma, quando produtores tentaram reproduzir os valores de bilheteira de “Grease”, reunindo Olivia e Travolta num novo filme, que marcou a estreia da cantora num registo diferente do musical, o resultado foi um desastre. Mais uma vez, foi a banda sonora de “Two of a Kind” que salvou a honra do convento.

O ensaio musical seguinte foi no mínimo arrojado. Não só porque “Soulkiss” a levou a fazer uma produção ousada como pelo facto, ainda mais comentado, de a cantora estar grávida da sua filha quando gravou o videoclip. Chloe nasceu em 1986, momento que marcou um hiato de meia dúzia de anos na carreira musical da sua mãe. Olivia lamentaria mais tarde não ter tido mais filhos, um desejo limitado pelos vários abortos que sofreu.

A travessia do deserto dos anos 90 e um misterioso episódio no mar

O ano de 1992 trouxe uma retrospetiva da carreira, “Back To Basics, The Essential Collection”, mas também as más notícias. Longe iam os tempos e a moda da aeróbica. Em julho, pouco dias depois de perder o pai para a mesma doença, Olivia ficava a saber que sofria de cancro, o início de um longo processo que implicou quimioterapia, mastectomia e reconstrução mamária — uma das irmãs também haveria de sucumbir a um tumor no cérebro. Três anos mais tarde, precipitava-se o divórcio de Matt Lattanzi. O final dos anos 90 encerra uma indefinição do trajeto profissional. A cantora vagueia entre anúncios de beleza, aparições em sitcoms norte-americanas e programas da vida selvagem australianos.

Back With a Heart, lançado em 1998, encontra Olivia em melhor forma, e oferece uma mistura de pop e música country. Por esta altura, ganha novo fôlego ao unir forças ao amigo Cliff Richard, na sua primeira atuação ao vivo em anos, seguindo-se uma série de espetáculos para o público australiano.

É em 1996 que Olivia começa uma relação com Patrick McDermott, o operador de câmara com origens coreanas que conhecera durante a gravação de um anúncio em Hollywood. Mas a história também acabaria de forma inesperada, com contornos até hoje pouco claros, depois de num dia de junho de 2005 McDermott ter desaparecido sem deixar rasto depois de um passeio de barco a bordo do Freedom. Durante vários anos, e depois de terem encontrado os seus pertences a bordo, suspeitou-se que o homem de 48 teria caído do barco e morrido afogado, ou encenado a própria morte. A verdade é que vários dias se terão passado até alertarem para o seu desaparecimento. Em 2010, o mistério adensava-se. O investigador privado das celebridades, Phlip Klein, um dos mais reputados na América a farejar paradeiros concluiu que Patrick estava vivo, de boa saúde, e algures em Sayulita, no México, na costa do pacífico, onde a chegada de um gringo teria despertado o interesse na pequena vila.

As causas e desafios do novo milénio

Olivia Newton-John entrou nos anos 2000 sem o brilho de outros tempos. O historial pesava ao nível das atribulações amorosas, a doença continuou a ser um osso duro de roer, os negócios foram sempre tiros ao lado e até a filha inspirou preocupação extra, depois de sofrer uma severa anorexia. O crepúsculo da antiga deusa pop era atenuado por uma digressão norte-americana e asiática, em formato best of — destaque ainda para a sua maior audiência de sempre, quando no outono de 2000 atuou na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Sidney, num dueto com a super estrela australiana John Farnham.

Em 2005, lançava “Stronger Than Before”, um CD de espírito combativo que despertava consciências para o tema do cancro. Dois anos depois, o ambiente aliviava ao reencontrar-se com um velho conhecido. Em 2008, no Peru e numa cerimónia bem discreta, trocava alianças com John Easterling, o seu marido até hoje, que fundou a Amazon Herb Company, empresa fabricante de produtos naturais e um dos maiores aliados no estilo de vida de Olivia.

O cancro da mama, que chegou ao estádio 4, e estava controlado desde 2013, regressou em força em 2017. O mais recente aniversário, aliás, celebrado em setembro de 2018, foi passado no hospital, mais concretamente no Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre, o centro de bem estar e pesquisa que a cantora ajudou a erguer. Em paralelo, a década tem sido marcada pelo seu envolvimento na causa, entre a angariação de fundos e a promoção de um kit de auto-exame que pode fazer a diferença na deteção atempada do tumor. Em janeiro, e depois de vários rumores de que a cantora não teria resistido à doença, Olivia viu-se mesmo forçada a responder aos fãs através de um vídeo partilhado nas suas redes sociais.

Quanto à boa forma física que exibe, Olivia revela dividir o seu tempo entre o ténis, as caminhadas e a passadeira elétrica. A isto, soma-se uma alimentação saudável, como as receitas que prescreveu no livro de cozinha que lançou em 2011: Livwise: Easy Recipes for a Healthy, Happy Life. Newton-John garante ainda que nunca recorreu ao bisturi para contrariar o envelhecimento e que os suplementos e cremes da empresa do seu parceiro fazem autênticos milagres. O que não parece mudar é a circularidade de alguns acontecimentos. Em 2011, a filha Chloe teve que adiar o seu casamento quando descobriu que o namorado, James Driskill, ainda era casado. Onde é que já vimos isto?

Continuar a ler