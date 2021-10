Brittany Murphy: a atriz de “Clueless” deu origem a um documentário. Bolor, negligência ou envenenamento, o que lhe aconteceu?

O controlo tornou-se doentio. Simon assumiu as finanças de Brittany, isolou-a das pessoas tanto no seu trabalho como na sua vida pessoal, tomava decisões grandes e pequenas sobre tudo, desde a sua dieta até à maquilhagem no cenário.

“Era um indivíduo perturbado que estava habituado a enganar as pessoas e a Brittany foi uma das suas últimas vítimas”, disse à People a realizadora Cynthia Hill sobre Monjack. “Havia um padrão de comportamento que se tornou muito óbvio à medida que mais pesquisa fazíamos”.

Nos anos anteriores à sua morte, Murphy estava a tornar-se cada vez mais magra e frágil, o que só vinha a alimentar rumores de desordens alimentares e de abuso de drogas.

Naquela noite de 20 de dezembro de 2009, os bombeiros foram chamados à sua casa pela mãe da atriz depois de esta ter caído inconsciente na casa de banho. Perante o cenário, ainda foram feitas manobras de reanimação cardiorrespiratória no local, tendo Brittany depois sido transferida para o Cedars-Sinai Medical Center na cidade, onde acabou por ser declarado o óbito. O gabinete do médico legista declarou a morte como um acidente, citando que ela tinha sofrido de uma grave pneumonia e que os medicamentos prescritos não reagiam bem com o seu “estado enfraquecido” e anemia por deficiência de ferro.

A morte do marido cinco meses depois e o “bolor tóxico”

Apenas cinco meses depois da morte de Brittany, o seu marido Simon Monjack morreu. Morreu depois de ter alegadamente caído inconsciente exatamente na mesma casa de banho da atriz, e com um relatório do médico legista que enumerava a pneumonia e a anemia como algumas das causas, as mesmas que as da sua falecida mulher. Os contornos misteriosos da morte de Murphy, e o facto de o seu marido ter morrido da mesma maneira, levaram o público a questionar-se se haveria algo mais na história do que o que foi revelado nos resultados do relatório da autópsia.

E, com esse mistério, rapidamente se seguiram rumores e teorias conspiracionistas sobre as possíveis razões da morte da atriz. O facto de terem adoecido e morrido segundo as mesmas causas e na mesma casa, fez crescer a ideia de que a mansão do casal em Hollywood estava cheia de bolor tóxico, que em excesso pode causar problemas respiratórios — como os identificados nos relatórios. Na altura, Sharon Murphy apelidou essa teoria do bolor tóxico de “absurda”. “Nunca me foi pessoalmente pedido pelo médico legista ou por alguém do Departamento de Saúde para vir inspecionar a minha casa à procura de bolor”, disse a mãe da atriz, que morava com o casal.