“Não podemos é sorrir nas fotografias, que isto agora, como fizemos um filme, temos de ficar sérios”.

Pedro Santo, guionista e co-autor do Bruno Aleixo, já percebeu que há a possibilidade de haver um antes e um depois neste projeto. Estamos no Cinema São Jorge, em Lisboa, e ao lado de Pedro, ou do “Busto”, está João Moreira, o outro autor, guionista e voz da personagem principal (e de quase todas), que não reage à graça — por causa do sono, e por ter vindo de Coimbra, cedo, para um dia repleto de entrevistas. Ou seja, a coisa, agora é mais séria. É que o cão-peluche — ou Ewok, se quiser, e se George Lucas não estiver atento — mais famoso de Portugal tem o seu primeiro filme, “O Filme do Bruno Aleixo”, prestes a ser estreado em Portugal (23 de janeiro). Antes, já viajou até ao outro lado do Atlântico, ao Brasil.

No início, Bruno Aleixo até esteve para não existir na televisão. Para quem não conhece a personagem, um contexto: tudo começou quando Fernando Alvim conheceu João Moreira, que não tinha planeado virar humorista, mas que quis entrevistar o radialista para o seu mestrado de Psicologia do Humor. Alvim gostou e Moreira, ao lado de Pedro Santo, começaram a escrever para o “Boa Noite, Alvim”. Ficaram pouco tempo, saíram, repescaram João Pombeiro (primo de Santo e responsável por desenhar e animar o boneco) e os primeiros vídeos de Bruno Aleixo, com um minuto para dar conselhos de vida, foram lançados para o Youtube.

Chegaram a ter uma rubrica na Antena 3, o “Rosa Mota”, que também durou pouco — desde há uns anos estão de volta, com outras rubricas, como a “Aleixopédia”, que continua no ar. Aqui entra Nuno Markl, fã da dupla de primos, que foi resgatar os conselhos para o seu blogue, depois destes vídeos terem sido recusados para o programa “Incorrigíveis”, que passava na Sapo Vídeos. Não foi à primeira, nem à segunda, como Ewok, teve de ser a SIC Radical, à terceira, como cão peluche de mantinha no sofá, a transformar o conceito num talk-show. E o resto é conversa. E história. Afinal, o que não tinha sido planeado era agora um caso de sucesso.

É a vida banal, diálogos entre o genial e o palerma (mas daquele palerma pensado e inteligente), as idiossincrasias portuguesas transformadas em conversas de boa gargalhada, esticar a corda aos estereótipos, com vozes forçadas ao limite e atenção na escrita.

Esta foi uma conversa longa sobre este universo aleixiano que, mesmo após doze anos de existência, continua “sem ser mainstream”, e que ainda tem muito para dar: uma banda desenhada, um jogo de tabuleiro, um bailado ou até uma Casa Museu? Não se sabe. Um filme que é uma conversa de café entre os amigos de sempre — Renato Alexandre, Homem do Bussaco, Aleixo e Busto — mas que quis “desconstruir a linguagem do cinema”, com referências dos anos 80, com Rogério Samora e Adriano Luz, e um Fernando Alvim em situação de perigo, graças a uma esfregona sanguinária. Mas não revelamos mais porque isso seria deselegante. Esperem, isso sim, o que é de esperar: sabedoria absurda vinda de conversas sobre coisa nenhuma.

Só falta mesmo saber se um dia o Aleixo acaba. “Primeiro, ainda morre a Vovó”, conta João Moreira. E fica aqui o desafio: tente não ler esta entrevista com as vozes do Bruno e do Busto na cabeça.

[o trailer do “Filme do Bruno Aleixo”:]

Isto de fazer um filme ainda é algo solene em Portugal? Vocês mudaram a vossa forma de trabalhar?

João Moreira (JM) — Abordamos tudo sempre da mesma forma. Quando começámos a pensar no filme, fazíamos muitas reuniões, que entre nós nunca fizemos, íamos falando. Notava mais isso, tinha de vir a Lisboa ter reuniões… Porquê? Depois é que percebi que a produção do cinema envolvia muito mais do que aquilo que fazíamos no Bruno Aleixo. Assistentes de realização, diretores de fotografia, storyboard. Coisas que não fazíamos com regularidade. O processo de produção tem de ser compactado, temos esta equipa durante duas semanas, temos de fazer isto, ta, ta, ta ta, tudo aqui neste sítio, ta, ta, ta, temos hotel neste sítio. E antes fazíamos os bonecos no computador quando tínhamos de fazer, mas sabíamos que tínhamos de mudar um pouco.

Mas essa organização assustou-vos?

JM — Nunca sofremos por antecipação. Íamos dando conta dela à medida que íamos fazendo o filme.

Pedro Santo (PS) — Quer dizer, como era a primeira vez, eu estava à espera. Sendo um filme pequeno, a grandiosidade foi considerável, mas porque era a primeira vez. Ao nível de luzes, de uma carrinha gigante que ia para Anadia [onde parte do filme foi rodado] com uma equipa de 14 pessoas fixas. E isto não sabias seis meses antes, sabias lá. Nunca houve grande espaço “para sofrer”. Quando íamos sofrer, já lá estávamos, não dava para voltar atrás.

JM — A tática foi essa: só os avisamos quando for tarde demais. Calma, estou a brincar…

PS — Também há aqui o facto de termos feito o filme com a produtora O Som e a Fúria, ou seja, se fosse uma produtora que fizesse conteúdos humorísticos, era diferente. Assim deu um caráter solene à coisa que não tínhamos noção.

JM — Sim, é uma produtora séria que não está habituada a este registo. E este projeto abre-nos algumas portas, não só a nível de festivais…

PS — E a novos públicos. Talvez quem ainda não sabe quem é o Bruno Aleixo dê uma hipótese.