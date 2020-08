O que é para si o fim do “armário”?

Costumo dar este exemplo: um jovem homossexual de meados do século XVI que fosse transportado por uma máquina do tempo para meados do século XIX, como num filme de ficção científica, encontraria um mundo muito diferente ao nível da tecnologia, dos costumes ou dos sistemas de governo, mas a relação dele com o mundo enquanto jovem homossexual seria exatamente a mesma. Dois séculos depois, nada teria mudado na vivência da orientação sexual, continuaria a ser impossível falar com a família e os amigos, tudo seria vivido em segredo e a repressão do Estado, da religião e da ciência também continuariam. O armário continuaria a ser um lugar obrigatório para este rapaz, porque não poderia viver fora dele. Ora, se pegássemos num jovem homossexual dos anos 1960 e o trouxéssemos para 2020, ele também ficaria surpreendido com as mudanças na música, na roupa, na tecnologia ou na política, mas encontraria um mundo completamente diferente face às minorias sexuais. Aqui em Barcelona, onde vivo, esse rapaz dos anos 60 poderia hoje casar-se com o namorado no Registo Civil, e aí em Lisboa também. Encontraria políticos, pessoas da televisão ou do desporto que são assumidamente homossexuais. É a primeira vez na história que isto está a acontecer, em nenhum outro momento houve um avanço como o que se registou nos últimos 50 anos. O mundo está a caminhar para o fim do armário, o que não significa que já tenhamos lá chegado.

Ou seja, o fim do “armário” é o momento em que as minorias sexuais podem viver sem constrangimentos.

Sim, é o momento em que as pessoas LGBT podem ter uma vida absolutamente normal, como a de qualquer outro cidadão, sem serem obrigadas a estarem escondidas. Um homossexual não entra no “armário”, já nasce lá dentro. Não existe um momento em que decidimos entrar e viver às escondidas no “armário”, porque o “armário” invisível já está construído à nossa volta quando ainda somos bebés e estamos na maternidade. Este “armário” define-se por uma série de coisas que, da infância à adolescência, nos mostram como funciona o mundo: os brinquedos, as cores, a relação com a família, os papéis que esperam que desempenhemos, as expetativas à nossa volta. Presume-se que quem nasce com genitais masculinos é homem e terá de se casar com uma mulher e ter filhos. Ora, se nascemos dentro do “armário”, há um momento em que temos de sair, porque de repente descobrimos que somos diferentes e tudo o que nos contaram sobre o mundo afinal não se aplica ao nosso caso. Para sairmos do “armário”, temos de perceber desde logo que não há qualquer problema connosco, não há nada negativo em nós, não somos mais ou menos normais e naturais do que os outros. Quando digo que pela primeira vez na história o “armário” se está a abrir, é preciso notar que esta é uma realidade que não está a acontecer no mundo inteiro, a discriminação não acabou.

É normal que não aconteça no mundo inteiro, porque cada país tem o seu contexto, a sua cultura, uma evolução própria.

Claro. A escravatura ou a segregação racial não acabaram no mundo inteiro ao mesmo tempo. As mulheres adquiriram o direito ao voto progressivamente e em alguns países ainda não podem votar, como na Arábia Saudita. Neste momento, temos partes do mundo em que a população LGBT conquistou não só direitos civis — casamento, adoção, identidade de género para pessoas trans — mas também já começa a conquistar a indiferença. A orientação sexual e a identidade de género estão a deixar de ser assunto.

O que é positivo?

Penso que sim. Quando uma pessoa branca se casa com uma pessoa negra já não dizemos que se trata de um casamento interracial, dizemos que é um casamento. Nos anos 60, nos EUA, falava-se em casamento interracial. Hoje ainda se diz casamento gay e um dia deixará de se dizer.

Considera que o fim do “armário” depende necessariamente da legalização do casamento entre pessoa do mesmo sexo?

Não acho que dependa apenas disso, mas é um passo fundamental. A experiência tem mostrado nas últimas décadas que os países onde houve esta mudança legal para permitir o casamento civil foram os que mais rapidamente conseguiram evoluir no comportamento social perante as pessoas homossexuais. Fui um dos responsáveis pela campanha que levou à aprovação do casamento igualitário na Argentina, depois participei no mesmo processo no Brasil e ajudei no Equador. No caso específico da Argentina houve um processo de meses em que este assunto foi o principal tema político no país, aparecia nos noticiários, nas primeira páginas dos jornais, era o tema de conversa entre amigos e familiares. Isto levou muita gente a aperceber-se dos preconceitos que tinha e a mudar de opinião.

Há ou não um preço alto a pagar pela aprovação do casamento? Por um lado, é uma possibilidade que alimenta novos rancores nos seus adversários. Por outro lado, é um monotema que torna invisíveis outras questões relativas às minorias sexuais.

Discordo. Não acho que o casamento tenha gerado preconceitos. A minha experiência direta e aquilo que conheço como ativista diz-me que a repercussão foi positiva, pelo menos nos países em que o casamento igualitário foi aprovado através de um processo político [em contraponto à autorização por via da jurisprudência]. Na Argentina, em poucos meses, milhares de pessoas saíram do armário, assumiram-se perante a família, principalmente fora das grandes cidades.

Esse efeito, que também se terá verificado em Portugal, diz respeito aos próprios homossexuais, que de uma forma geral ganharam autoestima com a aprovação do casamento. E a restante sociedade?

O amplo debate social fez com que muitas pessoas preconceituosas tenham deixado de o ser. Em Espanha, desde o início da aprovação do casamento, em 2o05, até aos dias de hoje a opinião das pessoas foi mudando. Cada vez mais gente afirma que ter um filho homossexual ou trabalhar com homossexuais não é um problema… São estudos de opinião junto da população geral. Na Holanda, que aprovou o casamento igualitário há mais tempo [2001], o Eurobarómetro e outras sondagens mostram que mais de 90% de pessoas são favoráveis aos direitos LGBT. Hoje, em alguns países do norte da Europa, já há padres católicos que abençoam casamentos entre homossexuais realizados no Registo Civil, coisa que não acontece no Peru ou no México. A Igreja percebeu que a maioria da população mudou de opinião e se não se atualizar perde fiéis. Também há igrejas protestantes na Europa que celebram casamentos religiosos entre pessoas do mesmo sexo.