“Se não se importarem com o frio venham daí”, grita Tareco já com água pela cintura. Feito anfíbio, vai andando meio agachado, de cabeça virada para a água e o lodo. Passam-se uns 20 minutos e nada. “Isto hoje está mau, não aparece nada”, grita ao longe, por trás de um grande molho de matagal. Resultado final? Não fossem as trutas do charco, a bela merenda que se pôde provar mais tarde ficava perdida esta especialidade do rio.

“Homem – Natureza – Comida – Cultura”, são os pilares daquilo que Tareco nos queria mostrar. São também eles a base em que assenta o projeto que está a fazer fervilhar as terras do Alto Tâmega: um roteiro de casas de bem comer, perdidas na ruralidade e em que em muitos casos são também as residências de quem nela prepara as melhores iguarias típicas que vão do fumeiro ao mel, passando pela batata, a carne e os vegetais. São poucos os sítios do mundo onde nos é dada uma oportunidade destas, de conhecer uma cultura e suas tradições sentados à mesa de quem as vive desde sempre e que nos recebe de braços abertos nas suas casas.

Sem bons produtos não há boa cozinha

Um dia antes do episódio das trutas o programa foi outro. No topo de uma pequena serra, rodeados de moinhos eólicos, verde e umas quantas cabras, uma enorme carrinha de caixa aberta deu todo um novo significado à ideia de “foodtruck”. “Bem vindos aqui ao nosso parque de merendas!”, atira o engenheiro Albano Álvares. Homem da terra, é dele o cargo de Coordenador da Rede de Tabernas do Alto Tâmega e de presidente da Cooperativa Agrícola de Boticas. “Espero que esteja tudo do vosso agrado e que gostem do petisco que a Casa do Pedro [outra taberna da rede] preparou para nós”. Em menos de nada toda a gente começa a descarregar a tal carrinha de caixa aberta que transportava de tudo: duas panelas gigantes com uma espécie de cozido de grão com tripa e arroz, um presunto inteiro, pernil fumado, orelha, espumante caseiro, muito pão, água e toda a logística necessária para deitar abaixo esse banquete (mesas, toalhas, copos, cadeiras, pratos,…).