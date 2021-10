“Sombra” é a história de amor, força e coragem de uma mãe em busca de um filho ao longo de 15 anos. É inspirado no caso Rui Pedro, desaparecido em 1998, aos 11 anos. Mas Bruno Gascon, o realizador, conta em entrevista ao Observador como falou com mais famílias, para conhecer as suas histórias e encontrar uma verdade transversal a quem vê um filho desaparecer sem rasto. Mais do que um drama, o filme de Gascon, com Ana Moreira no papel principal, é sobretudo uma história de amor incondicional, de uma mãe por que se recusa a desistir de procurar o filho.

Esta é uma entrevista com o realizador de 39 anos a quem uma tragédia familiar levou a não perder tempo e a arriscar fazer cinema.

[o trailer de “Sombra”:]

O que o levou a querer fazer um filme sobre este tema?

Já tinha tinha tido a ideia há alguns anos, mas depois de ter feito o “Carga”, a minha primeira longa-metragem, sobre o tráfico de seres humanos, em que seguia as pessoas que eram traficadas, achei que a segunda deveria ser sobre os que ficam, sobre os que procuram, os que estão todos os dias na luta a tentar encontrar — neste caso — crianças que desapareceram.

A personagem do filme chama-se Pedro e desapareceu no mesmo ano (1998) com a mesma idade (11 anos) do célebre caso Rui Pedro. “Sombra” é baseado nesta história específica?

O filme é focado em várias famílias, sendo que a inspiração maior foi sem dúvida a Filomena Teixeira, a mãe do Rui Pedro, que foi uma das pessoas com quem eu falei. Até porque algo que é transversal a estas famílias são os seus sentimentos. Há histórias que fui ouvindo, como as da Filomena, com quem tenho agora uma relação de amizade e que eu admiro muito, que se tornaram a principal fonte de inspiração.

Qual foi o seu método de investigação?

Comecei por escrever um guião e só depois contactei a Associação Portuguesa das Crianças Desaparecidas, que me indicou famílias com quem eu pudesse falar. Mediante as histórias que ia ouvindo e as conversas que fui tendo, fui alterando o guião para que fosse o mais realista possível. Queria que o filme tivesse essa realidade. Não queria, de forma alguma, contar uma história generalista de uma criança desaparecida. A minha verdade era ser o mais realista possível. Precisava que as famílias se revissem na história.