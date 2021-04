De acordo com a primeira e única sondagem, tem pouco mais de 2% nas intenções de voto. Nas legislativas, a IL teve 4% no concelho. Nas presidenciais, 6%. Já tem o discurso de derrota preparado ou vai pensando nele até lá?

Por curiosidade, conheço uma pessoa que recebeu o contacto d sondagem e a pessoa disse-me que tinha-se visto com dificuldades em dizer que votava Iniciativa Liberal. Era tão polarizada entre dois candidatos que teve quase de pedir por favor para colocar a cruz no Iniciativa Liberal. Há aqui um momento em que os números representam a base do Iniciativa Liberal, mas as pessoas, quanto mais me reconhecerem, certamente vai aumentar essa base.

Certo, mas qual a meta do IL nesta eleições?

Queremos derrubar esta primeira fronteira e passar a estar na vereação da CML. Temos visto e mostrado o valor que às vezes só um deputado em 230 faz diferença e causa impacto. Um vereador na CML também vai fazer um impacto tremendo.

Com Moedas a agregar uma grande parte da família não socialista, com o Chega forte nas sondagens, não teme ser vítima do voto útil à direita?

Continuamos a tentar derrubar essa questão do voto útil à direita, acreditamos que todos os votos são úteis e esta polarização de haver só dois candidatos, cara ou coroa, é precisamente por isso que decidimos avançar. Acreditamos que a democracia não é só quem ganha. É todo este processo que vai decorrer até outubro.

Sim, mas em autárquicas quem tem mais um voto governa a cidade e nesse caso a bipolarização até faz sentido.

Não, só se acreditarmos que estamos a eleger um rei e não um presidente da Câmara.

As autárquicas vão escolher um presidente da Câmara e a menos que diga que está em condições de lutar pela vitória, a escolha é entre Moedas e Medina, ou não?

A escolha é entre eleger uma equipa num executivo de uma Câmara e esta desvalorização dos órgãos públicos, de querer eleger um rei para a cidade é também contra isso que vamos a jogo. Alguém no passado entendeu que só se governa em maioria absoluta e que ninguém quer falar com ninguém. Não faz sentido nenhum. Os lisboetas vão poder eleger 17 vereadores e eu acho que vou ser um deles.