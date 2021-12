Bruno Nogueira em entrevista: "Ser morno é a pior coisa que pode acontecer, sobretudo agora"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Num dos vídeos da primeira versão do programa “Levanta-te e Ri” (2003 e 2006), disponíveis online, vê-se um humorista de camisola verde, bem alto, olhar vazio, a debitar texto sem grande entoação. O público ri e chama por ele. Quase não reage. Parece farto de ali estar. Tem uma missão para a qual foi pago: fazer rir. É Bruno Nogueira, bem novo, a dar os primeiros passos na comédia. Pouca gente podia adivinhar, que, anos depois, a mesma figura esguia estaria a encher o Altice Arena em 2020 para 14 mil pessoas, ponto máximo da digressão do seu espetáculo de stand-up “Depois do Medo”. Em 2022, de 14 a 16 de janeiro, quem não assistiu ao espetáculo que percorreu o país inteiro, vai poder fazê-lo nos cinemas.

Mas também há o “antes do medo2, o antes de saltar para o próximo projeto, aquele que aflige qualquer artista durante quase toda a carreira. No caso do humorista português, conta-se de forma simples. É olhar para a lista de programas com o seu nome: “Tubo de Ensaio”, “Contemporâneos”, “Último a Sair”, “Odisseia”, “Sara”, “Como é que o Bicho Mexe”, “Princípio, Meio e Fim”. Faltará sempre mais um. O depois? Ninguém sabe. E é isso que enche as medidas a Bruno Nogueira. A vertigem do próximo passo. “Não gosto da sensação de estar demasiado confortável ou repetir a mesma fórmula sabendo que vai correr bem. Sou mais da equipa de experimentar coisas mesmo que sejam catástrofes”, diz em conversa com o Observador.

Este seu regresso ao stand-up, percurso interrompido porque o circuito de comédia era “precário” e merecia “mais dignidade”, deixou-o, ao contrário do que vai ditando o seu caminho, com vontade de repetir. Não sabe quando nem como. Só que quer voltar. “Gostei muito de fazer esta tour, estava com medo de me fartar, mas não. Adoro estar em cima do palco, o problema são os jantares que envolvem alguém de uma câmara municipal”, conta.

Mas “Depois do Medo” está encerrado, 2021 transforma-se no ano seguinte, Bruno Nogueira tem bicho carpinteiro. É melhor, antes que se farte de vez. Tem em mãos um próximo programa na SIC, de “entretenimento puro” que o vai ter ao centro “mas não só”, em que voltou a chamar pessoas próximas para escrever. Pouco mais pode dizer. Isso já é muito depois, depois do medo. “Estou no território de sentir o risco a todo o momento, que adoro, o da queda e o da possibilidade de correr bem”, afirma.

Para quem é avesso à repetição, como Nogueira é, 2021 foi mais um ano pouco amigo. E nesta pandemia também são protagonistas os que não acreditam no vírus, os que estão enfiados em casa, os que gritam nas redes sociais com todas as certezas do mundo. E o humorista, se pudesse fazer um top de assuntos que mais o fartaram ultimamente, colocaria esse ringue de ruído e de medo onde nos encontramos em primeiro lugar. “Não há espaço para a dúvida. São tempos muito violentos. Esta impossibilidade de ter dúvidas, num tempo de certezas, numa altura mais incerta do que nunca, e não haver ninguém que diga ‘não sei'”, finaliza.